Продававшая по 10 евро авиабилеты компания Ryanair задолжала пассажирам компенсации в размере 53 миллионов евро

Дата публикации: Сегодня, 12:05 Просмотренно: 10

В прошлую «чёрную пятницу» в рамках грандиозной распродажи десятки тысяч человек бросились покупать авиабилеты. Билеты по самой выгодной цене распродавал лоукостер Ryanair, в течение последних месяцев отменивший свыше 20 000 рейсов.

По словам Мариуса Стонкуса, исполнительного директора компании Skycop, отстаивающей права пассажиров, десятки тысяч человек, пострадавших в результате отмены рейсов, до сих пор находятся в неведении о своих правах, поэтому он хотел бы напомнить всем пассажирам, купившим билеты Ryanair, какими правами они обладают.

«Авиакомпании игнорируют накапливающиеся жалобы и законы Европейского союза, защищающие права пострадавших пассажиров – Ryanair должен выплатить компенсации на общую сумму порядка 53 миллионов евро. Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) предложило перевозчику встретиться и обсудить создавшуюся ситуацию, однако от Ryanair ответа так и не поступило»,– сказал Стонкус.

По словам исполнительного директора фирмы Skycop, причина, по которой представители CAA назначили встречу, заключалась отнюдь не только в невыплаченных компенсациях, речь должна была пойти и о других нарушениях прав потребителей.

«Как рассказали сами пострадавшие пассажиры, Ryanair сообщила им короткую информацию, что более подробные сведения они получат в письме, которое будет прислано на их персональный адрес электронной почты, однако, по заверениям пассажиров, писем они так и не получили. Кроме того, связаться с авиакомпанией практически невозможно – центр обработки звонков и служба поддержки на веб-сайте не работают», – пояснил ситуацию Стонкус.

По утверждению директора Skycop, возрастает потребность в предприятиях, занимающихся востребованием компенсаций, поскольку, согласно данным статистики, удовлетворяются лишь 5% самостоятельно поданных претензий.

«Авиаперевозчики обычно затягивают процесс возврата денег, либо пытаются избежать ответственности, ссылаясь на условия особых обстоятельств. У предприятий, представляющих интересы тысяч человек в споре с Ryanair, гораздо больше шансов добиться для пассажиров справедливой компенсации, чем у человека, в одиночку борющегося за свои права с авиакомпанией», – добавил руководитель фирмы Skycop.

Занимающееся жалобами пассажиров на общую сумму свыше миллиона евро предприятие Skycop обратилось в Службу гражданской авиации Ирландии, а также в тамошние департаменты защиты прав потребителей с требованием ответить на запросы сотен пострадавших.

«Для решения проблемы мы готовы собрать воедино сотни поступивших претензий и подать групповой иск. Разумеется, мы надеемся, что до этого дело не дойдет, однако мы полностью готовы к такому развитию событий», – прокомментировал Стонкус.