Налогообложение с 2018 года: как избежать неприятностей

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Во вторник, 28 ноября в 13.00 Нарвская центральная библиотека приглашает читателей на встречу со специалистом Налогово-таможенного департамента.

С 1 января 2018 года ко всем доходам применяется единый не облагаемый налогом доход в размере 6000 евро в год или 500 евро в месяц. Страницы газет, соцсетей и информационные порталы Эстонии пестрят обсуждениями на тему возможной доплаты подоходного налога по итогам 2018 года. Очевидно, что ясной картины по этому вопросу нет. Как подготовиться к изменениям в системе налогообложения? Что рассматривается годовым доходом? Как минимизировать «потери» и избежать неприятной ситуации с возвратом налога?

На эти и другие вопросы ответит специалист Налогово-таможенного департамента.

Вход свободный

Инфо: 35 95545

По информации Нарвской центральной библиотеки