Нарвских детей продолжают погружать: еще и в воду

Дата публикации: Вчера, 14:57 Просмотренно: 246

Летом Министерство образования Эстонии приняло поправку к государственной учебной программе в части обучения детей плаванию. Какие задачи это налагает на городские власти? Об этом шел разговор на инфочасе для прессы, который давали руководитель отдела культуры Виктория Лутус и ее зам по образованию Лариса Дегель.

Предполагается увеличить число учебных часов, их будет 40, и дать больше навыков нахождения на воде: плавание на груди и спине, скольжение, ныряние.

Будет и третий..?

Для нарвских школ это означает, что нужно до 31 декабря обновить учебные программы, а также потребуется обучить классных учителей, чтобы они работали в паре с тренером по плаванию: согласно правилам, на занятиях группы из 12 детей нужен один взрослый, а если в группе 24 ребёнка, то наблюдать за ними должны уже двое. Но если в классе больше 24 человек, то, по закону, нужен и третий взрослый.

Чтобы уберечь от простуды

По словам Виктории Лутус, важным вопросом является доставка детей в бассейн. Она сопряжена с несколькими проблемными моментами. Так, в городе пришли к решению распределить часы на плавание только на весенний и осенний периоды, когда на улице относительно тепло, а зиму исключить вообще, чтобы дети не мёрзли и не болели.

Но даже и в межсезонье подвозить школьников до городского бассейна спортшколы «Энергия», который отвечает всем современным требованиям, всё-таки нужно на специально организованном транспорте. Виктория Лутус обещает, что вопрос будет решён, хотя уже сейчас ясно, что государственных денег на это не хватит, и нужно где-то изыскивать дополнительные средства.

Нагрузка на городской бассейн возрастёт

И еще один вопрос, на который нет ответа сегодня: возможно ли для осуществления программы обучения плаванию задействовать бассейны в Языковом лицее и Кренгольмской гимназии? Сейчас, прозвучало на инфочасе, еще не совсем ясно, пройдут ли эти бассейны «аттестацию». Если этого не случится, то осуществление новой государственной программы может привести к ситуации, когда все часы работы городского бассейна будут заняты, и у жителей, привыкших туда ходить на занятия плаванием, возникнут трудности.

Сергей БАШИЛОВ