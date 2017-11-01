О безопасных товарах и детских, в частности

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В четверг, 23 ноября, в Нарве, в Ида-Вируском центре профессионального образования (ул. Креэнхольми, 45), пройдет единый информационный день для предпринимателей, организованный Департаментом защиты потребителей и Торгово-промышленной палатой Эстонии, посвященный требованиям к торговли, безопасности и маркетингу детских товаров.

На информационном дне «Suunanäitaja – требования к торговле, безопасности и маркетингу детских товаров» предпринимателям будет представлен обзор действующих правовых актов и требований, с которыми они ежедневно соприкасаются в своей деятельности.

Предприниматели получат ответы на вопросы о том, каковы общие требования к маркировке и безопасности продукции, в том числе предназначенной для детей: игрушек, товаров для ухода за ребенком и детской одежды. Будет представлена система RAPEX, которая поможет предпринимателям распознавать опасную продукцию и избегать ее. Предпринимателям расскажут о тестировании товаров, отзыве их с рынка и системе оповещения об опасных товарах.

Кроме того, будет предоставлена информация о том, на что стоит обратить внимание при продаже детских товаров в интернет-магазине, о праве на отступление от договора в течение 14 дней и праве на предъявление претензии. Департамент защиты прав потребителей ознакомит посетителей инфодня с сутью нечестных торговых приемов и расскажет, чего торговым предприятиям следует избегать и каких принципов нужно придерживаться при создании рекламы, адресованной детям. Предпринимателей ознакомят также с возможнос­тями разрешения жалоб.

Инфодень пройдет на эстонском и русском языках с синхронным переводом. Информационный день проводит Ханна Турецки, руководитель отдела потребительской политики и связей с общественностью Департамента защиты прав потребителей.

«НГ» по информации организаторов