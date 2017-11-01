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ВыборыОсновательница Нарвского отделения Центристской партии больше в ней не значится

Дата публикации: Сегодня, 13:10 Просмотренно: 224

В понедельник правление Центристской партии исключило из своих рядов 31 человека, в числе которых оказались 4 нарвитянки.

 

Основательница Нарвского отделения Центристской партии больше в ней не значится

Елена Вальме: жаль только, что 21 год моего пребывания в Центристской партии закончился  на такой ноте.

Еще до выборов

Как отмечено в распространенной правлением информации — таким образом было учтено предложение региональных отделений относительно членов партии, баллотировавшихся на местных выборах по спискам, конкурирующим с центристским.

По словам генерального  секретаря партии Михаила Корба, толчком к таким действиям послужило решение собрания уполномоченных Центристской партии от  3 сентября.
В соответствующем заявлении, с которым затем выступило собрание уполномоченных, сказано, что для дальнейшего движения вперед, выполнения программы и сохранения доверия избирателей и однопартийцев люди, которые баллотируются против партии, не могут оставаться членами Центристской партии.
Известно, что первыми «жертвами» такой позиции стали депутат Рийгикогу Ольга Иванова и еще часть представителей таллиннского «Списка Сависаара», несколько центристов из Тартуской и Сааремааской организаций.  
Должно было случиться
В Нарве «положить партбилет на стол» придется Наталье Умаровой, Нине Гетц, Людмиле Тюриной и Елене Вальме. Напомним, что Наталья  Умарова в предыдущем созыве  возглавляла финансовую комиссию На- рвского горсобрания, но в список центристов на нынешних выборах приглашена не была. Елена Вальме с 1996 по 2002 год руководила Нарвским отделением Центристской партии, собственно, и создав это отделение. 

Исключение из рядов центристов неожиданностью для Елены Вальме, по ее словам, не стало:  это могло произойти еще 4 года назад, когда она баллотировалась по списку избирательного союза в Нарва-Йыэсуу.

«Возможно, меня оставили за прежние заслуги», - предполагает г-жа Вальме. Однако угроза исключения висела над ней и после того. «Сделав выбор в пользу избирательного союза «Список Сависаара», я понимала, что без последствий  это не останется. Дело, однако, в том, что устремления этого избирательного союза, по моему мнению, довольно близко находятся к тем программным целям,  которые ставила перед собой Центристская партия на этапах своего создания, и к последующему планомерному их достижению», - говорит бывшая уже центристка.

Она считает, что нынешние центристы, придя к власти, начали действовать вразрез с прежним курсом партии. «Пенсионная реформа, электронное голосование, позиция по отношению к России и прочее  — создается впечатление, что о некоторых важных обещаниях в пользу народа прочно забыто. Управление осуществляется кружком людей, которые действуют в угоду чьим-то персональным интересам. И все сосредоточено вокруг распределения постов, должностей и прочих благ».

В то же время Елена Вальме посетовала, что как возможным кандидатом местные однопартийцы накануне выборов ею не заинтересовались. 

Или — или...

Член правления Нарвского отделения Центристской партии Андрус Тамм однако  считает, что нужное внимание первому председателю правления было уделено. С нею беседовали и лично он, и руководитель фракции в горсобрании Алексей Воронов. Исключать Елену до выборов не стали якобы потому, что тогда на это просто не было времени. Также г-н Тамм отметил, что подобный разрыв отношений с отправившимися «своим путем» центристами происходило и при Эдгаре Сависааре.

Как бы там ни было, но исключение состоялось. Елена Вальме считает, что на важных для нее по-настоящему делах это никак не отразится: она остается председателем Союза садоводческих товариществ, и в этой работе ей помешать никто не может. «Если бы мои бывшие однопартийцы могли на это повлиять, я не занимала бы эту должность и сейчас», - говорит создатель Нарвского отделения.

Татьяна Завьялова

Основательница Нарвского отделения Центристской партии больше в ней не значится

 

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