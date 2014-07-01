Как Нарва и Ида-Вирумаа будут отмечать EV100?

В центре вниманияКак Нарва и Ида-Вирумаа будут отмечать EV100?
100-летие Эстонской республики – это уникальное событие для современников. Cамая важная дата возникновения государства – 24 февраля 2018 года. Однако период празднования было решено продлить с апреля 2017 по февраль 2020 для того, чтобы избежать излишней концентрации событий. Самыми насыщенными месяцами станут февраль и август 2018 года. В фокусе - проекты, направленные на детей и молодежь.
Прошедшая 10 ноября встреча представителей оргкомитета EV100 Яануса Рохумаа, Марьи-Лийзы Сое и Маргуса Кастерпалу с представителями региональных общественных организаций, предприятий, спортивных клубов, местных масс-медиа была направлена на то, чтобы календарь событий в нашем регионе пополнялся интересными и значимыми для жителей инициативами.
Более 1000 событий
На сегодняшний день по всей стране уже зарегистрировано 558 подарков и 500 программ. Так, в нарвской программе EV100 значатся такие известные мероприятия, как Шопеновский конкурс, Энергетический забег, Дни оперы, Narva Music Week, фестиваль IdeeJazz, закладка нового парка “100 дубов” и детской игровой площадки на территории Народного парка, открытие театрального центра Vaba Lava и Дома эстонского языка. Большое мероприятие в рамках празднования 100-летия республики с участием президента Керсти Кальюлайд планируется в Нарве на 21 февраля 2018г. Подробности пока не разглашаются, однако известно, что ожидается торжественное мероприятие, вручение почётных знаков и наград, а также концерт в центре культуры «Женева».
Подарок своими руками
По случаю сотого дня рождения государства все мы можем получать и делать подарки. Сделать свой подарок очень легко – достаточно придумать и разместить свою идею на официальном сайте https://www.ev100.ee. Приветствуются инициативы на любой вкус, главное, чтобы они нашли отклик в сердцах жителей Эстонии. Если для воплощения подарка в жизнь требуется поддержка единомышленников или спонсоров, то организационный комитет празднования EV100 может помочь контактами и небольшими средствами. Срок очередного тура рассмотрения ходатайств – 28 ноября, так что у частных лиц и организаций ещё есть время для размышлений.
“У праздника наше лицо”
Логотип празднования столетия «Aastasada» символизирует сто лет самостоятельности и прочитывается как два числа: 18 и 100. Частные и коммерческие лица могут пользоваться логотипом для обозначения своих мероприятий или продуктов на условиях организационного комитета. Но каждый из нас может зайти на сайт https://www.ev100.ee/minulogo и сделать личное лого EV100, распространив его в социальных сетях - как свой подарок всем остальным жителям Эстонии.
Софья Боборенко
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