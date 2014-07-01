Первая персональная выставка – в 17 лет

В центре вниманияПервая персональная выставка – в 17 лет
В фойе Нарвского культурного центра «Женева» в прошлую субботу открылась фотовыставка «В плену пространства» - очередная в рамках проекта «Фотография как линия жизни», а в жизни ее автора, семнадцатилетней нарвитянки Елизаветы Елисеевой – первая.
По словам известного нарвского фотохудожника Ирины Кивимяэ, которая также является руководителем проекта «Фотография как линия жизни», руководителем фотостудии «Позитив» при Нарвском доме детского творчества и объединения «Авторское фото», персональная выставка – это всегда серьезный вызов для автора, независимо от возраста: что показать миру, какую тему выбрать, на чем сделать акцент?
Однако, по мнению знатоков, Елизавете действительно есть, что представить публике. Ее работы отличают внимание к деталям, неожиданные и интересные композиционные решения. Кстати, одна из представленных на выставке работ была удостоена первого места на международном фотофестивале «Pilk 2017».
Елизавета - одна из студийцев Ирины Кивимяэ, она учится профессионализму и мастерству третий год, а момент, когда впервые заинтересовалась фотографией, уже не помнит. «Кажется, «мыльница» у меня была всегда, а когда начала учиться в фотостудии, мне купили хороший фотоаппарат». В будущем Елизавета, ученица 11-го класса Солдинаской гимназии, мечтает стать врачом, но фотография для нее – неотьемлемая часть жизни, а фотоаппарат всегда под рукой – на прогулке или в путешествии.
Названий у работ нет, но для каждой можно было бы придумать несколько названий, а то и написать целое эссе о том, как они рождались, считает Ирина Кивимяэ. «Например, одна из интересных работ Лизы – снимок, сделанный в Таллинне, когда студийцы после посещения музея KUMU гуляли по городу и проходили мимо красивой высокой арки между домами: в этот момент в глубине арки показалась женщина, чей темный силуэт неожиданно придал картине глубину и законченность. Все схватились за фотоаппараты: тем не менее у студийцев получилось не двадцать одинаковых кадров, а двадцать совершенно разных работ».
Елизавета учится профессионализму и мастерству третий год в фотостудии «Позитив» при Нарвском доме детского творчества. Фото: Вера Малькова
Впрочем, по словам Кивимяэ, из 25 представленных на выставке работ спонтанных мало, все работы молодого автора вначале были «собраны в голове». «Все работы Лизы - портрет, городской пейзаж, зарисовки – сделаны в определенном стиле, на фоне ее внутренней жизни. Это – работы фотографа-художника. Вот этому умению заглядывать в свой внутренний мир, что является неотьемлемой частью работы фотографа-художника, я тоже учусь вместе со своими учениками, и в этом плане Лиза для меня – пример», - оценила работы ученицы Кивимяэ.
Она подчеркнула, что уже готовые выставки, созданные в рамках проекта, после презентации в нарвском центре культуры «Женева» отнюдь не залеживаются «на полке», а путешествуют по разным выставочным пространствам и городам. Например, «Сокровища секонд-хэнда», персональная выставка шеф-редактора газеты «Виру Проспект» Светланы Зайцевой, нынешней весной дебютировавшей в качестве фотографа также в рамках проекта «Фотография как линия жизни», сейчас выставляется в тартуском кафе «Рунни Пицца» и прекрасно вписалась в его интерьер. Непременно будет путешествовать и выставка Елизаветы..
«Я радуюсь тому, что с каждым годом у нас появляются все новые имена и интересные работы. Благодаря поддержке фонда «Культурный капитал» мы смогли напечатать столько работ и дать возможность фотографам-любителям радовать других своим творчеством», - отметила Ирина Кивимяэ.
Вера Малькова
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