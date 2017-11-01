В Нарве прошел Хакатон. Простите, что?..

Дата публикации: Вчера, 15:48 Просмотренно: 131

- В Нарве проходит хакатон!

- Простите, что?

- Хакатон...

И редакции «Виру Проспекта» и «Нарвской Газеты» в течение трех дней активно хакатонила с молодежью трех прибалтийских стран. Как это было?

Почему такое странно называние?

Понятие Хакатон образовано от двух английских слов (hack – взламывать + -ton – сокращение от marathon), означающих создание чего-то нового, когда люди собираются и все вместе над чем-то думают. Такую форму работы как хакатон придумали в IT-компаниях. Именно там обнаружили, что когда поступает какая-то новая задача, то для того, чтобы определиться, с каким из возможных решений следует работать дальше, нужно сначала проработать каждое из них, после чего выбрать наилучшее.

Разработчики идеи оставались вместе на выходные и несколькими командами занимались путями разрешения возникшей проблемы. Во время этой работы сотрудники имели возможность подкрепиться пиццей и запить ее колой. По окончании «мозгового штурма» все возможные решения анализировались и выбиралось наилучшее.

Продолжительность хакатона может быть самой разной: от нескольких часов до недели. В Эстонию этот формат привезла таллиннская команда «Гараж 48». Она решила, что ее хакатоны будут 48-часовыми, и ей удалось доказать удобство такого формата, когда люди собираются в вечером пятницу и работают до вечера воскресенья.

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Почему в Нарве?

Потому что было желание сделать хакатон для независимой русскоязычной медиа, не являющейся государственными СМИ.

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Кто и откуда приехал и сколько команд участвует в хакатоне?

Из Литвы, Латвии и Эстонии. Всего в хакатоне участвует 12 команд. Это и работники СМИ, и те, кто предлагает свою информацию в качестве альтернативных СМИ: те же недоходные объединения. В прямой трансляции, которая состоится в ФВ в воскресенье, 19 ноября, в 14.00, познакомиться с происходившим на хакатоне в Нарве смогут все желающие.

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Что здесь происходит?

Хакатон — это не место для формулирования будущих планов, это проработка конкретной идеи, которую можно тут же обсудить и на ком-то протестировать. Даже если в ходе хакатона главная идея к концу работы терпит фиаско, это не значит, что время, затраченное на ее проработку, прошло зря. Нет, не зря. Потому что ваша команда отныне будет твердо знать, что к этому способу возвращаться больше не стоит, а лучше опробовать какой-то другой вариант. Плюс это возможность познакомиться со специалистами из разных стран, из разных областей знаний. Да и просто найти друзей и единомышленников!

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Почему в ходе хакатона меняется суть и содержание идей?

Потому что команды получают экспертные консультации от опытных менторов. Варясь в «собственном соку», люди часто находятся в плену личных предпочтений. И если не попытаться взглянуть на проблему «со стороны», то многие усилия могут уйти впустую. Поэтому ничего нет плохого в том, чтобы менять суть и содержание идеи еще на стадии ее презентации, отказываться от тех задумок, которые никому не нужны и пользы не принесут. Важно понимать, что не все идеи достойны воплощения.

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Это первый нарвский хакатон?

Нет. Впервые в Нарве этот формат был опробован в октябре 2016 года. Правда, тогда он носил название TeamLab и был организован той же командой, что проводит и хакатон 2017 года, но в сотрудничестве с другими партнерами. Отличие нынешнего хакатона от прошлогоднего заключается, по словам руководителя Фонда финансирования бизнес-проектов Prototron Яны Павленковой, в более узком спектре видов деятельности приглашенных команд. Если год назад было представлено большое количество видов деятельности, которую можно назвать креативной экономикой - от ремесел до решений, связанных с изменением городского пространства, то сейчас фокус сузился. Но, как оказалось, вопрос передачи информации гиперлокальными СМИ — это тема, интересующая далеко не только местных журналистов. Ведь каждое недоходное объединение заинтересовано в более эффективном распространении информации о себе в определенной целевой аудитории.

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Какие самые оригинальныe и полезные идеи рассматриваются на хакатоне?

Было важно, чтобы хакатоном заинтересовались действующие в Нарве СМИ. И это сработало. Газеты «Виру Проспект» и «Нарвская Газета», портал «Сети.ее» откликнулись на приглашение, что означает их готовность развиваться, расти, изменяться в соответствии с требованиями времени. Именно на подобном мероприятии можно обнаружить в себе новые знания и навыки, которые вам не пришло бы в голову использовать раньше. С помощью ментора и самой организации хакатона появляется возможность найти внутренние резервы для развития.

Хакатон показал, что не только местные традиционные СМИ настроены на решительные изменения, но и молодежь ощущает недостаток информации и намерена личным участием изменить такое положение дел.

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Чем это все закончится?

Презентацией прототипов (или пилотных проектов) возможных решений команд и он-лайн трансляцией, которая, как уже упоминалось, состоится 19 ноября в 14.00. Например, кто-то поделится результатами опроса о работе нового мобильного устройства, который покажет, чем именно можно улучшить его действие.

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С какими идеями приехали участники?

Команда «Солянка» из Латвии готовит прототип приложения на Фейсбуке, помогающего ориентироваться в культурном пространстве, например, Даугавпилса.

Команда Seti.ee работает над проектом, связанным с работой дрона, с помощью которого пожарные смогут получать информацию о причинах возникновения пожаров, а также использовать этот аппарат в профилактической работе с населением.

Еще одна команда планирует за 26 часов подготовить и показать, как может работать отбор новостей для русскоязычного населения Прибалтики. Другая группа намерена использовать интернет-юмор для привлечения внимания к острым социальным темам.

А тема хакатона самым чудесным образом совпала с темой, разрабатываемой командой Натальи Китам, курирующей в Фонде интеграции и миграции «Наши люди» (MISA) область СМИ. Занимаясь в течение последних 2 лет производством телевизионной программы «Live Estonia“, где рассказывается о людях, живущих в Эстонии, но приехавших сюда из разных стран, создатели передачи подумали: «А ведь как было бы здорово, чтобы в тех странах тоже посмотрели бы нашу передачу! Ведь землякам наших героев было бы интересно знать, как их соотечественник живет в Эстонии и что такое вообще — Эстония?» Размышляя о том, как претворить эту идею в жизнь, авторы передачи пришли к мысли о том, что нужна геолокация. На хакатоне команда разрабатывает именно этот раздел. Ищет решение того, каким образом можно будет, исходя из местонахождения человека в физическом мире, доставить на экран смартфона интересную для него информацию.

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Что делает на хакатоне команда «Виру Проспекта» и «Нарвской Газеты»?

Конечно, готовит материал в очередной номер. Но не только это. Газеты выставили на хакатон собственную команду, которая уже готова запустить новую бизнес-модель, заключающуюся в новой же интернет-платформе для мобильных устройств. Менторы, а теснее всех с нашей командой общалась редактор портала Delfi Ольга Привалова, предлагают нам в качестве тестирования этого продукта написать материал в том стиле, в каком он должен выглядеть на этой новой платформе: креативно и по-современному. Что ж, мы попробовали. А чтобы за темой далеко не ходить, рассказали о том, что же такое хакатон и чем все мы здесь занимаемся.

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Комментарий и похвала от ментора

Ответственно заявляю: команда «Виру Проспект» - большие молодцы. Сами они, правда, себя хвалить скромничают, но я говорю это с абсолютнейшей уверенностью. Уже сам факт, что представители региональных традиционных и сравнительно консервативных СМИ не испугались новомодных заморских словечек, пришли, выдвинули идею – четкую, но гибкую, и активно работали в течение выходных дней, говорит об их готовности шагать в ногу со временем, смелости, уважении к читателю, любви к профессии и просто о живом уме. Желаю коллегам успехов и хакатонить еще в течение многих лет!

Ольга Привалова, редактор новостного портала rusDelfi

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