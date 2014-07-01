Нарвский колледж приглашает отпраздновать День гражданина

Дата публикации: Сегодня, 17:20

26 ноября в Эстонии отмечают день гражданина.

В программе недели гражданина:

20 ноября

18:00 - Бесплатный показ документального фильма "14 падежей" (ауд. 200)

В основу документальной ленты "14 падежей" легли истории нескольких таллиннских семей. В течении почти четырёх лет съемочная группа следила за героями фильма - Ксенией и Эмилией, которых в пятилетнем возрасте родители перевели в эстонский детский сад, 12-летним Марком, вдруг самостоятельно решившим перейти в эстонскую школу, и вынужденным уехать из Эстонии абитуриентом Виталием. Стóят ли переживания и страхи детей и их родителей тех трудностей, которыми сопровождается погружение в иную языковую среду? Насколько разумно новым поколениям следовать судьбоносным решениям их предков? Что происходит с идентичностью граждан, родившихся в Эстонии, но продолжающих говорить по-русски? Создателям фильма удалось взглянуть на эти и подобные вопросы с неожиданной стороны.

Фильм на эстонском языке с русскими субтитрами.

21 ноября

14:00 - Открытая встреча с представителями спасательного департамента "Спасательный департамент - привлекательный работодатель, работой которого является предоствращение катастроф и спасение человеческих жизней и жизненной среды" (ауд. 215)

Встреча пройдёт на эстонском языке.

22 ноября

12:30 - В гостях у литературного клуба легендарный гид по Ида-Вирумаа Энн Кяйс (ауд. 215)

Многие эстонцы открывали для себя Ида-Вирумаа именно в компании Энна Кяйса. Он один из самых легендарных местных гидов. Конечно же, он тысячу раз проезжал по знакомым всем туристическим маршрутам - вдоль обрыва, монастыря Куремяэ, системы озёр Куртна, Чудского озера, зольных гор, мест битв в Синимяэ. В добавок, у Энна еще множество "своих" мест, таких как, например, скрытые водопады "наоборот".

Встреча пройдёт на эстонском языке.

14:00 - Викторина, посвящённая Дню гражданина для гимназистов (ауд. 307)

Принять участие в викторине ждём команды из 5 гимназистов (10-12 класс) всех школ Ида-Вирумаа. Одна команда из каждой школы. Темами викторины традиционно будут культура, история, природа, спорт, государственные символы и современное общество Эстонии.

Регистрация участников до 20 ноября 2017 по адресу anna.markova@ut.ee или телефону 740 19 12.

24 ноября

10:00 - V Молодёжный форум Ида-Вирумаа 2017 “Co-management: по пути к сотрудничеству”

Молодёжный форум рассчитан на активную и деятельную молодёжь в возрасте 14-26 лет, которая желает привнести что-либо в развитие своей страны и региона и жаждет претворить свои идеи в жизни. Форум организует Силламяэское общество защиты детей.

19:00 - Благотворительный рок-концерт

Стоимость входа 2 евро, но все собранные средства пойдут в помощь нарвским детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, занимающимися спортивными бальными танцами на колясках. Мы приготовили для вас прекрасный вечер в уютной дружеской атмосфере. Ваш взор и слух будут ласкать талантливые исполнители нашего города - рок-группа M.O.R.A и гости из Петрозаводска – группа The IMG. Вечер организует городская управа города Нарва.

Мероприятия недели гражданина поддерживает Министерство образования и науки.

ИНФО

Анна Маркова





