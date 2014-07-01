Юрий Михалев не только ставит спектакли, но и растит актеров

В центре вниманияЮрий Михалев не только ставит спектакли, но и растит актеров
Юбилейный вечер Юрия Михалева, режиссера единственного на протяжении многих лет нарвского профессионального театра - “Ильмарине», прошел вчера, во вторник 14 ноября, в Центре свободного творчества на Вабадусе, 20.
Соберутся ученики
Создателю и бессменному руководителю «Ильмарине» в июне этого года исполнилось 70 лет. По словам продюсера театра и супруги режиссера Ирины Михалевой, отложить празднование пришлось из-за полученной травмы юбиляра.
Вечер назвали «Юрий Михалев и ученики». Продиктовано это название было трепетным и буквально отеческим отношением режиссера ко всем тем, кого он привлек для работы в актерской профессии. А миссия эта — подготовка актеров — продиктована не только необходимостью комплектовать кадры для театра, но и отражена в самом названии театра-студии.
Этот номер готовился накануне юбилейного вечера, поэтому мы не сможем здесь точно перечислить всех, кто добрался в этот день до Нарвы. Знаем только, что намерение приехать и пообщаться со своим первым учителем высказали ныне санкт-петербуржцы, активно концертирующие Евгений и Александр Ануфриевы, российский актер и телеведущий Вадим Демчог. Помимо этих актеров поздравить с юбилеем своего учителя придут проживающие в Эстонии и работающие журналистами или учителями Дмитрий Кукушкин, Юрий Николаев, Татьяна Галицкая. А также нынешние актеры театра, для которых он стал вторым домом: Василий Яковлев, Тамара Матянина, Татьяна Власенко, Елена Соенен.
Есть у Михалева и много других учеников, сделавших завидную карьеру в мире кино- и театрального искусства и разлетевшихся по свету. Например, Геннадий Меньшиков, ставший одним из самых востребованных актеров «Ленфильма». Или Николай Бойко, избравший профессию художника-постановщика. Или ученица его второго набора театра-студии Ольга Федорова (ныне - Абдулхалимова), худрук Кингисеппского театра юного зрителя имени Ю.Шишкина. Возглавляющая оргкомитет фестиваля «Театр без границ», Ольга время от времени встречается со своим наставником на театральных фестивалях. В кукольном театре Архангельска работает режиссер Нина Туманова, получившая звание Заслуженной артистки России.
В свою очередь, режиссер намерен спросить у своих учеников о том, чем они занимаются сегодня и чего благодаря театральному искусству добились в жизни.
Российский актер и телеведущий Вадим Демчог, который сыграл Ивана Натановича Купитмана в телесериале "Интерны".
В Нарву позвал Адольф Кяйс
Юрий Михалев прибыл в Ленинград, чтобы получить профессию кинокритика или театроведа после того, как в своем родном западноукраинском городе Черновцы отучился на филологическом факультете университета. Но волей судьбы с первой же попытки поступил на режиссерский факультет Ленинградского института культуры, где преподавали такие знаменитые режиссеры, как Виктор Трегубович и Владимир Венгеров. По окончании ЛГИК’а работал в Ленинграде, где и состоялось его знакомство с нарвским режиссером Адольфом Кяйсом.
В ту пору в Нарве были сильны театральные традиции. При каждом доме культуры работал свой театр. В Нарве Михалев заменил уехавшего жить в Таллинн Адольфа Кяйса на должности художественного руководителя Народного театра, работавшего в ДК им. В.Герасимова. Тогда это было культурное учреждение, подведомственное флагману текстильной промышленности Эстонии — комбинату «Кренгольмская мануфактура». В 1989 году народный театр сменил название, став театром-студией «Ильмарине» в память о музыкально-театральном обществе, созданном на Кренгольме в 1874 году.
10 января 2018 года исполнится 40 лет со дня начала работы Юрия Михалева в ДК им. Герасимова.
В поисках места «прописки»
Юбилейный вечер режиссера «Ильмарине» совпал с еще одной датой. На этот раз не радостной: в марте 1997 года, месяце, когда весь мир отмечает профессиональный праздник работников театра, проводятся фестивали и гастроли, состоялся вынужденный и, как тогда преподносилось — временный переезд театра во Дворец культуры «Энергетик».
На ту пору у театра были спектакли, поставленные с учетом настоящей и постоянной сцены, солидные декорации. И необходимость перевоза этого богатейшего имущества совпадала с гастролями, график которых никто не отменял. Так, накануне своего первого переезда «Ильмарине» только что вернулся из Москвы, где во Дворце молодежи на Чистых прудах трижды показал спектакль «Счастье сиротки».
К сожалению, в родные пенаты театру вернуться было не суждено. В течение последующих 20-ти лет «Ильмарине» еще трижды менял свою прописку, размещаясь то в помещениях бывшего военкомата, то на неотапливаемых и продуваемых всеми ветрами площадях завода «Карготек». Свое последнее пристанище театр нашел в прошлом году в здании на Вабадусе, 20.
Все эти смены места жительства театра, конечно же, тормозили творческий процесс, связанный как с проведением репетиций, так и с созданием новых постановок, а также вносили излишнюю нервозность и порождали новые проблемы отнюдь не творческого характера. Адаптация к каждому новому месту требовала времени, крепких нервов и недюжинного здоровья. При этом надо было успевать работать над спектаклями и созданием комфорта для зрителей. Все эти стрессы не прошли бесследно для творческого коллектива и его руководителя.
Мог все бросить и уехать в Москву
Возможность получить работу в большом театре у Михалева была. В 2005 году после участия «Ильмарине» в международном театральном фестивале, проходившем в московском театре Образцова, от директора этого театра в Нарву пришло письмо с приглашением Михалева на роль постановщика нового спектакля. Российские коллеги высоко оценили способность Юрия Михалева самостоятельно подготовить драматургический материал и поставить спектакль, заменив собой к тому же еще и художника, и сценографа. Приглашению он тогда обрадовался, но принять его не смог: не рискнул на целый месяц оставить театр, к тому же еще и заболел, а лечение требовалось весьма серьезное.
Нарва потеряла лчший ДК начала 50-х
О том, какое печальное зрелище представляет собой сегодня некогда храм культуры, построенный для работников Кренгольма, знает каждый нарвитянин. А между тем, проект дворца им. В. Герасимова, возведенного в 50-е годы, был одним из самых продуманных и грамотных для работы учреждения культуры: в нем могли автономно, и совершенно не мешая друг другу, проводиться одновременно сразу несколько мероприятий, включая дискотеки, репетиции хореографического ансамбля или хора, киносеансы. Помимо этого, в здании работали художники, библиотека и самые разные кружки. В подвальной части имелись просторные и сухие помещения для хранения декораций и прочего необходимого творческого инвентаря, а также всегда была в рабочем состоянии система подачи воды на случай пожара.
Не удивительно, что при создании театра «Ильмарине» Михалев рассматривал ДК им.В.Герасимова как крепкую базу, связывал с этим зданием грандиозные творческие планы по открытию при театре студии, в которой готовились бы будущие актеры. По большому счету, говорят сегодня Юрий и Ирина Михалевы, здание не требовало серьезной реконструкции, в нем достаточно было провести капитальный ремонт с заменой сантехники и электрической части.
Пример наших гораздо менее богатых городов-соседей Кохтла-Ярве и Силламяэ, сумевших реновировать подобные культурные объекты, показывает, что при желании властей и в Нарве дворец культуры, именуемый в народе просто «Гераськой», вполне можно было сохранить. Тем более, что он по вместительности был гораздо большим, чем у соседей.
Спектакль — не только игра актеров
Вопреки всем невзгодам, выпавшим на долю небольшой профессиональной театральной труппы провинциального города, каким Нарва стала за последние десятилетия, театр живет и продолжает работу. Даже принимает участие в международных театральных фестивалях. В этом году такие фестивали прошли в Вильянди, Кингисеппе и Киеве.
Любопытно, что в украинской столице на семинаре для режиссеров Канады, Аргентины, Швеции, Франции, Хорватии и других стран изучался опыт спектакля театра «Ильмарине» «Как бог Уку землю эстов создавал». На примере этой работы режиссеры учились тому, как может выглядеть и звучать постановка, знакомящая детей с мифологией и созданная совместно театрами двух разноязыких государств.
Сегодня актеры «Ильмарине» выступают на разных площадках, чаще всего не приспособленных для показа спектаклей. Театр возит свои постановки в Таллинн, где его с радостью принимают в детских садах и школах. Ожидаемый гость «Ильмарине» в учебных заведениях Нарвы и всего региона Ида-Вирумаа.
Ирина Михалева признается, что посмотрев спектакль своего театра «Подарки от березы» в Кингисеппе, на профессиональной сцене со световыми и звуковыми возможностями высокого качества, она радовалась тому, как красиво смотрятся наши спектакли в условиях современного театра.
Ирина Михалева:
- Ведь спектакль - это не только актерская игра. Театр — искусство синкретически-синтетическое. При отсутствии нормальной театральной сцены в Нарве я понимаю, что местный зритель видит усеченный вариант наших спектаклей.
Это же подтвердило выступление «Ильмарине» на гастролях в театре кукол Петрозаводска, куда нарвитяне повезли своим коллегам в российском городе-побратиме привет от осенней столицы Эстонии и где были показаны два спектакля: кукольный - «Большая ошибка маленького Ёжика» и «Две соседки» (по мотивам финно-угорского фольклора).
Театр «Ильмарине» завтра
Сейчас коллектив «Ильмарине» подтвердил, что, несмотря на очередной переезд, сопряженный с массой неудобств и сложностей, осваивает совсем не приспособленную для показа спектаклей сцену Центра свободного творчества на улице Вабадусе. Тем не менее, активная работа театра продолжается: большое внимание уделяется фольклору малых финно-угорских народов: вепсов, ижорцев, сету. В настоящий момент театр репетирует новый спектакль «Вредная коза» по сказке народа водь.
Наталья СОБОЛЕВА
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