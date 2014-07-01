Дата публикации: Сегодня, 10:42

С наступлением зимнего сезона, когда многие дачники вернулись в свое городское жилье, в редакцию «Нарвской Газеты» стали поступать вопросы о том, работает ли городская баня и, если работает, то когда именно.

Разъяснения на этот счет редакция получила в OÜ Mobimobas, что располагается по адресу Кересе, 27.

Баня работает по пятницам, субботам и воскресеньям. В ней действуют два отделения — мужское и женское. Часы работы заведения: с 10.00 до 20.00, а касса работает до 19.00.

В пятницу действуют льготные расценки на билеты. Если в выходные обычный билет стоит 8 евро, то по пятницам — 7 евро. Детский тариф во все дни составляет 1,5 евро. Школьники по пятницам могут мыться за 2,5 евро, а в выходные — за 3,5 евро.

С легким паром!