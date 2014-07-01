Хакатон гиперлокальных СМИ: есть ли проблемы и есть ли решения?

Дата публикации: Сегодня, 15:20

Как сообщает Raadio4, в Нарвском колледже Тартуского университета на следующей неделе пройдёт хакатон – марафон идей – для независимых СМИ. Он призван найти новые решения для гиперлокальных медиа.

С гостями Нарвской студии – членом правления креативного инкубатора Объект, организатором хакатона Антоном Осиповским и руководителем Prospekt-Media Татьяной Завьяловой – обсудим вызовы и проблемы локальных медиа, а также узнаем чем хакатон сможет помочь.

Передачу можно послушать ЗДЕСЬ.

Ведущий – Михаил Комашко.

Raadio4