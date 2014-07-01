Народу важно. Местным газетам Хакатон! Смотрите сегодня вечером

Дата публикации: Сегодня, 12:28

Локальные СМИ работают в условиях ограниченного количества потребителей и маленького рекламного рынка. Растет конкуренция в интернете, где каждый сам себе журналист и издание. Как помочь традиционным СМИ выжить в конкурентной борьбе и обеспечить потребителя достоверной информацией?

Поиском новых решений займется Нарвский медиа-хакатон.

Какие инновации нужны местным СМИ и потребителям информации — беседуем с гостями передачи "Народу Важно": организатором хакатона для русскоязычных независимых СМИ Антоном Осиповским и шеф-редактором газеты "Виру Проспект" Светланой Зайцевой.

Ведущие: Юрий Николаев и Сергей Степанов

Источник: ETV+