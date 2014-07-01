Дата публикации: Сегодня, 11:59



Во вторник, 21 ноября в 16.00 в Нарвской центральной библиотеке в рамках цикла краеведческих встреч состоится лекция Алексея Ерофеева, члена Правления Санкт-Петербургского союза краеведов и члена Топонимической комиссии Санкт-Петербурга «Нарвские имена в топонимике Петербурга - Ленинграда и пригородов».

Нарва среди всех городов, имя которых так и или иначе запечатлено на карте Петербурга, встречается чаще всего. Только Москва может оспаривать первенство по упоминаниям в топонимах и микротопонимах.

Впервые наименование Нарвская дорога появляется в столице Российской империи в середине 18 столетия, в царствование Елизаветы Петровны. Так изначально обозначалась знаменитая впоследствии Петергофская дорога, современный проспект Стачек, начинающийся от одноимённой площади, в прошлом - Нарвской. На этой площади впервые в 1814 году были установлены Нарвские триумфальные ворота, Через 20 лет по проекту Василия Стасова были сооружены новые Нарвские ворота, от которых и пошли названия площади и нового Нарвского проспекта. Количество "нарвских" названий увеличилось в Ленинграде в советское время. И сейчас число их растёт. О том, почему Нарва оказалась столь востребованной в петербургской топонимии, мы и попробуем разобраться.

Вход свободный.

Нарвская центральная библиотека.