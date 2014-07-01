В Нарве пройдет хакатон для русскоязычных независимых СМИ

В центре вниманияВ Нарве пройдет хакатон для русскоязычных независимых СМИ
На двухдневном хакатоне для русскоязычных независимых СМИ “Hyperlocal”, который пройдет с 17-го по 19-ое ноября, в Нарвском Колледже Тартуского Университета, медийные специалисты, журналисты, дизайнеры, активные люди и разработчики будут создавать новые и аттрактивные технические решения для русскоязычного пользователя СМИ в странах Балтии.
«На хакатоне гиперлокальных СМИ, то есть местной медиа, мы ищем инновационные решения и технические применения для местных медийных предприятий или платформ» — объясняет сооснователь Нарвского Творческого Инкубатора OBJEKT и руководитель конкурса технических идей Prototron, Яна Павленкова.
Нарвский Творческий Инкубатор OBJEKT, Aktis (Великобритания), Trustcorp, Baltic Center for Media Excellence (Латвия), и Нарвский Колледж Тартуского Университета организуют идейный марафон для развития независимой русскоязычной СМИ в Балтии. Цель мероприяти — найти новые качественные решения для создания медиа-контента, с использованием мультимедийных и коммуникационных технологий.
В рамках хакатоне будут созданы прототипы медийных приложений и решений, которые
- Будут содействовать развитию местного общества или
- усилят конкурентоспособность местных СМИ.
Говоря об ожиданиях организаторов, Яна Павленкова отмечает: «Мы ждем активных людей и команды из Эстонии, Латвии и Литвы, чтобы за два дня создать прототипы идей и пилотные проекты, готовые к показу публике. Новости, интервью, обзоры и другой контент может быть создать и передан зрителям, используя весь арсенал сегодняшних технологий. Мы ждем современные и практичные решения, интересные для различных целевых групп. На хакатоне приветствуются идеи с применением виртуальной и дополненной реальности, технологий видео в 360 градусов, игр, машинного обучения, искусственного интеллекта и т.д.”
Участие в хакатоне гиперлокальных СМИ, открывает для команд доступ к программам и платформам, которые направлены на развитие их проектов, например к интерактивной инкубационной программе PESA, акселераторам Storytek и Elevator Startups, инкубатору Digix@Narva и к другим предложениям от партнеров.
На протяжении всего мероприятия команды смогут получить рекомендации от опытных менторов. Мероприятие будет проходить на русском и английском языках.
Поддержку в организации и проведении хакатона оказывает Нарвский Колледж Тартуского Университета. Директор Колледжа, Кристина Каллас комментирует предстоящее событие:
“Во-первых, хакатон — это единственная, в своём роде, возможность для развития творческого мышления. В дополнение к этому хакатон дает возможность участникам завести новые знакомства. А так же, открывается доступ к менторам и специалистам, которые будут работать с командами и помогать участникам развивать уже имеющиеся идеи или разработать совершенно новые решения окружающих проблем.”
Хакатон — это марафон идей, в ходе которого команды разрабатывают решения известных им проблем, ищут концепции новых идей и бизнес модели. В рамках Хакатона гиперлокальных СМИ, участники пройдут путь от идеи до её прототипа или пилотного решения, которое можно использовать прежде всего для нужд определенного региона т.е. решение можно назвать гиперлокальным (супер-локализованным).
К услугам местного значения выдвигаются ожидания ровно такие же, как и для услуг международного или общегосударственного уровня, но в случае первых финансирование осложнено с ограниченным количеством пользователей, но многие решения могут быть применимы и в другие регионах или даже сферах.
Больше информации о мероприятии и об участии найдешь здесь
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