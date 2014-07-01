В центре внимания+Галерея. О стойкости и мужестве священников православной церкви
В Нарвском замке в минувшее воскресенье открылись две выставки, объединенные одной темой - история православия в Эстонии.
Руководитель отдела по культуре Нарвской и Причудской епархии иерей Артемий Бондарев пригласил собравшихся посмотреть уникальные кадры кинохроники 1937 г., на которых запечатлен, в частности, о. Павел (Дмитровский). Фото: Татьяна Завьялова
Как отметил на открытии экспозиций Преосвященный Лазарь, епископ Нарвский и Причудский, накануне празднования 100-летия Эстонской Республики важно вспомнить, что многие государственные деятели Эстонии, которые стояли у истоков Республики, были православными людьми. Например, первый президент Эстонии Константин Пятс, министр иностранных дел молодой республики Яан Поска, список можно пополнить и другими известными именами.
К моменту провозглашения независимости Эстонии в 1918 году православные составляли значительную часть населения. Что, впрочем, неудивительно, ведь первые письменные свидетельства о появлении православия на землях Эстонии относятся к далекому XII веку.
Выставка «История православия в Эстонии в фотографиях» подготовлена издательским отделом Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата и благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова. Она приурочена к 100-летию епископской хиротонии священномученика Платона ( Кульбуша ) – первого самостоятельного православного архипастыря Эстонии. Епископ Платон был расстрелян эстонскими красными комиссарами в январе 1919 года.
В экспозицию включены фотографии из церковного управления Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, пресс- службы патриарха Московского и Всея Руси, а также частных коллекций жителей Таллинна Александра Дормидонтова и Сергея Мянника.
В Нарвском замке она частично разместилась на первом этаже - черно-белые фотографии прошлых столетий и частично на втором - цветные фотографии последнего времени, запечатлевшие современную приходскую жизнь.
По словам члена Синода Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата Сергея Мянника, эта выставка уже экспонировалась в сентябре в Москве, в храме Христа Спасителя, затем ее перевезли в Санкт-Петербург, в Свято-Исидоровский собор; теперь она в Нарве, и, видимо, в декабре ее смогут увидеть жители и гости Таллинна.
Вторая выставка под названием «Нарвский Архиерей» посвящена архиепископу Павлу (Дмитровскому) и приурочена к 145-летию со дня его рождения и 80-летия архиерейской хиротонии. Она подготовлена Отделом по культуре Нарвской и Причудской епархии.
С 1919 года о.Павел Дмитровский служил в Нарве. В 1937 года был рукоположен в епископа Нарвского и Изборского. Во время Второй мировой войны, в 1941-1944 годах, служил на оккупированных территориях. Владыка Павел - пример духовной стойкости и мужества; он посещал лагеря русских военнопленных в Эстонии, оказывал им духовную и материальную помощь. В 1942 году за большие заслуги был возведён в сан архиепископа, а в 1945 года указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия I назначен архиепископом Эстонским и Таллиннским.
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НАША СПРАВКА:
В настоящее время в Эстонской Православной церкви Московского патриархата под управлением митрополита Таллиннского и всея Эстонии Корнилия существует две епархии — Таллиннская и Нарвская.
Светлана Зайцева
Фотогалерея: Лилия Керро, Татьяна Завьялова
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