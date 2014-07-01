Фестиваль IdeeJazz - совершенно новый формат для Нарвы

Дата публикации: Сегодня, 13:00

9 ноября, в Нарвской художественной резиденции пройдёт второй день джазового фестиваля IDeeJazz. Выступают легенда российского джаза Алексей Кузнецов и его партнёр Максим Шибин, а также «создатель магической музыки» датский композитор и гитарист Якоб Бро.

Олег Писаренко о фестивале IDeeJazz: «На фестивале нет трудно воспринимаемой музыки».Фото: Софья Боборенко

Зачем Нарве этот музыкальный фестиваль, рассказывает известный эстонский музыкант и композитор, уроженец Нарвы Олег Писаренко.

- Организация фестиваля – очень хлопотное дело. Зачем тебе всё это надо?

- Во-первых, я люблю города Тарту и Нарву, пускай по-разному, но искренне, во-вторых, я люблю музыку, в-третьих, мне нравится, когда музыканты из разных стран встречаются и общаются. Мне кажется, что подобного рода международные музыкальные мероприятия приносят новые веяния в те места, где они проходят, немного меняют ощущение реальности для местных жителей: надо же, у нас и такое происходит?! Я наблюдал это в Тарту, когда начинал семь лет назад.

Конечно, намного проще организовать один крупный концерт известного музыканта, чем выступление многих на небольших площадках. Но мне интересно провести фестиваль, который привлечёт не только музыкантов, но и любителей музыки из России и Европы. Есть целая прослойка людей, охотно ездящих по Европе как раз на подобные мероприятия. Похожие фестивали сейчас проходят в Тампере, Лондоне, Умеа (Дания). А туристы – это дополнительные средства в местный бюджет, реклама, развитие.

Я понимаю, что для Нарвы наш фестиваль - совершенно новый формат. Когда я начинал в Тарту, то тоже никто не понимал, зачем мне это надо. Теперь IDeeJazz стал знаковым событием для города. Это очень важно, этакий свежий ветер перемен.

- Кажется, что джаз – не та музыка, которая очень популярна среди нарвитян. С гурманами всё ясно: они и так знают, какого исполнителя хотят услышать. Что можно посоветовать тем, кто слабо разбирается в современной музыке, тем более в джазе? На какой концерт ты бы посоветовал сходить рядовому зрителю, который воодушевился идеей попробовать что-то новое?

- Джазовый фестиваль – это фестиваль честной и открытой музыки, когда каждый раз произведения звучат по-новому и всегда есть место творческому началу. Но мне не нравится джаз, который трудно воспринимаем. Он довольно популярен в Европе, но в списке приглашенных музыкантов на фестиваль IDeeJazz вы не найдете тех, чья музыка сложна для восприятия. Смело можно приходить на любой концерт и наслаждаться. Орби Логан из США поет с элементами поп-музыки, в песнях марокканки Оум сильны этнические мотивы, у Себастьяна Штудницкого есть элементы клубной музыки… Словом, спектр жанров представлен на широкий выбор.

- Можно надеяться на продолжение традиции проведения IdeeJazz в Нарве?

- Затевать такое сложное дело с полугодовой подготовкой ради одного раза - безумие. Для артистов тоже интересно уехать из европейских столиц, их особенно привлекает формат выступления сразу на нескольких площадках, поэтому проводить фестиваль одновременно в Нарве и Тарту – хорошая идея.

Продажи билетов идут, и довольно успешно, в Тарту на ряд концертов уже все распроданы. Очень благодарен Нарвскому Отделу культуры - Дмитрию Вергуну и Виктории Лутус, активно помогают Нарвский колледж и Нарвский замок. Есть на кого опереться. Я вижу, что люди заинтересованы и понимают, что и для чего мы делаем.

Фестиваль задуман для того, чтобы потихоньку преобразовывать регион, и Тарту, и Нарву, да и Эстонию в целом. Есть примеры приграничных европейских, китайских, английских городов. Из-за ряда причин, часто политических, существует периоды депрессии (это зависит не от местных людей и властей), но потом они довольно неожиданно сменяются периодами взлёта. При этом очень важно, чтобы выгодополучателями от изменений стали не только несколько вовремя подсуетившихся предпринимателей, а все горожане.

Сейчас в эстонской прессе идёт полемика о том, что надо делать, чтобы изменилась жизнь в Нарве: поменять власть, построить завод, открыть границу…Я считаю, что каждый из нас должен сделать свой вклад: кто-то должен вернуться, кто-то не уехать, кто-то инвестировать, кто-то позвонить друзьям и осуществить свою идею. Я что могу, то и делаю.

- Сегодня ты выступаешь как продюсер, но тебя часто называют выдающимся музыкантом нашего времени. Как ты себя чувствуешь при этом?

- Зачем на этом останавливаться (смеётся)? Мне всего 40 лет, и я хочу двигаться дальше. Я делаю, что умею. Если кому-то нравится то, что я делаю - мне приятно, если нет, то нет. Всё остальное – просто слова.

Софья Боборенко

