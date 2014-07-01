Народу важно. Очень хочется в Советский Союз?..

Дата публикации: Сегодня, 11:40

Накануне 100-летия Октябрьской революции помянем Советскую власть. Той страны нет уже четверть века, но память о ней живет. Стоило президенту пожаловаться на свое несчастное советское детство, как обиженные люди встали на защиту прошлого.

Что же было светлого в той стране, почему по ней часто скучают? Что советская власть дала Эстонии такого, чего нам сейчас не хватает? Стоит ли обижаться на президента Кальюлайд за ее отношение к советскому прошлому? Можно ли назвать Нарву советским городом?

Гости передачи: учитель истории Танэль Мазур и журналистка Софья Боборенко.

Ведущие: Юрий Николаев и Сергей Степанов.

В течение 180 дней со дня выхода передачу можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Источник: ETV+