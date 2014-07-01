ОПРОС. Каким должен быть мэр Нарвы?

События / В центре вниманияОПРОС. Каким должен быть мэр Нарвы?
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СМИ УЖЕ СООБЩАЛИ, ЧТО МЭРОМ С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ БУДЕТ ИЗБРАН ТАРМО ТАММИСТЕ, ТАК КАК У ЦЕНТРИСТОВ ЕСТЬ БОЛЬШИНСТВО В ГОРСОБРАНИИ. А ЗА ДЕНЬ ДО ЭТОГО МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ У НАРВИТЯН:
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЭР НАРВЫ, И КТО ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ КАНДИДАТОВ ДОСТОИН ЗАНЯТЬ ЭТОТ ПОСТ?
- Мэр должен вплотную заняться городом. Мы живём в Ида-Вирумаа, в не самом богатом регионе Эстонии, а это нужно исправить. Сделать так, чтобы не уезжала молодёжь, росли зарплаты, создавались рабочие места. Чтобы бороться за свой регион, за свой город, мэр должен быть человеком сильным. Тармо Таммисте немного знаю, а про Катри Райк даже не слышала. Я бы предложила в мэры Сависаара, при нём в Таллинне было здорово, а из местных политиков подходящих нет.
-Я не знаю, кто сейчас баллотируется в мэры Нарвы. На мой взгляд, людям просто нужна работа. Кто бы мог решить именно этот вопрос? Конечно, у меня есть желание, чтобы мэр хорошо исполнял свои обязанности, чтобы от его работы в городе появился порядок. Но я совсем не разбираюсь в политике, да и вообще - я российский гражданин, живу в Нарве.
-Мэр должен быть нарвитянином, нужно, чтобы он переживал за наш город. Если кто-то решился стать мэром, он должен понимать, что хочет сделать и зачем вообще пришёл на эту должность. Катри Райк я не знаю или, может, знаю плохо, Тармо Таммисте тоже. Если бы от меня зависело, я бы сделала мэром Эдгара Сависаара. Из местных политиков достойных на эту должность я никого не вижу.
- Мэр должен всерьёз заняться нарвскими дорогами, как пешеходными, так и автомобильными. И городским освещением, конечно, так как это всё должно делаться вместе. Я знаю обоих кандидатов, и Катри Райк, и Тармо Таммисте. С последним я общался, поддерживаю именно его. На сегодняшний день, по моему личному мнению, он самая подходящая кандидатура.
-Я не думал специально о качествах мэра, но, наверное, он должен много общаться с людьми, быть честным и порядочным, а у нас таких нет. Что касается кандидатов в мэры Нарвы, то я их просто не знаю. Если был бы жив мой отец, Анатолий Логинов, в мэры Нарвы я выбрал бы именно его.
Опрос провели Сергей Башилов и Елена Полуэктова
NB! Мы будем рады, если наши читатели выскажут свое мнение по теме опроса в комментариях к этому материалу.
Дежурный по городу
Задай вопрос директору Департамента развития и экономики...
13 ноября встречу с прессой проведёт г-н Георгий Игнатов....
В мире
Индийский суд начинает рассмотрение апелляции эстонских...
Понедельник начнется рассмотрение кассационных жалоб эстонских судовых охранников....
Стрельба в церкви Техаса...
Погибли люди, в результате стрельбы, которую открыл вооруженный мужчина в одной из...
Есть анекдот!
Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью...
Заметила у одного коллеги загадочную папку с надписью "ППП". Стала размышлять, что бы это...
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 3-комн. квартиру на ул. Пушкина
3-комн. квартиру на ул. Пушкина, 49; 6 этаж; рядом расположены магазнин Prisma, школа и детский садик. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Покупаем подержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. Тел.: 58282298.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Дрова колотые и сложенные"
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Наполнитель/подстилка для кошек
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Берёзовые веники
Берёзовые веники, связаны по парам. Цена 3 евро. {Тел.} 55558967.
Ремонт обуви и заточка ножей не выходя из дома
Ремонт обуви и заточка бытового инструмента не выходя из дома. Курьер отвезет и привезет ваши вещи. {Тел.} 58391882.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Наши конкурсы
Мы объявляем новый конкурс!...
Мы объявляем новый конкурс: “Нарва — осени столица». ...
От редакции
Новый проект для наших читателей: "Место встречи". 1 выпуск...
Представляем вам еще одну нашу новацию: проект под названием «Место встречи»....
Проект "Важно знать". Первый выпуск...
Дорогие читатели! Сегодня мы начинаем наш новый проект «Важно знать»....
Выбор редакции
Современная архитектура проявится в Нарве...
В начале ноября завершатся два архитектурных конкурса....
Не все реновации вызывают овации. Почему?...
Внимательными на дороге нужно быть всем — и пешеходам, и водителям....
Остановок могло бы быть и побольше...
Передвижение по городу для пожилых людей стало представлять ощутимую сложность....