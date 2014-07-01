ОПРОС. Каким должен быть мэр Нарвы?

Дата публикации: Сегодня, 13:49

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СМИ УЖЕ СООБЩАЛИ, ЧТО МЭРОМ С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ БУДЕТ ИЗБРАН ТАРМО ТАММИСТЕ, ТАК КАК У ЦЕНТРИСТОВ ЕСТЬ БОЛЬШИНСТВО В ГОРСОБРАНИИ. А ЗА ДЕНЬ ДО ЭТОГО МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ У НАРВИТЯН:

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЭР НАРВЫ, И КТО ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ КАНДИДАТОВ ДОСТОИН ЗАНЯТЬ ЭТОТ ПОСТ?

Екатерина:

- Мэр должен вплотную заняться городом. Мы живём в Ида-Вирумаа, в не самом богатом регионе Эстонии, а это нужно исправить. Сделать так, чтобы не уезжала молодёжь, росли зарплаты, создавались рабочие места. Чтобы бороться за свой регион, за свой город, мэр должен быть человеком сильным. Тармо Таммисте немного знаю, а про Катри Райк даже не слышала. Я бы предложила в мэры Сависаара, при нём в Таллинне было здорово, а из местных политиков подходящих нет.

Михаил:

-Я не знаю, кто сейчас баллотируется в мэры Нарвы. На мой взгляд, людям просто нужна работа. Кто бы мог решить именно этот вопрос? Конечно, у меня есть желание, чтобы мэр хорошо исполнял свои обязанности, чтобы от его работы в городе появился порядок. Но я совсем не разбираюсь в политике, да и вообще - я российский гражданин, живу в Нарве.





Галина:

-Мэр должен быть нарвитянином, нужно, чтобы он переживал за наш город. Если кто-то решился стать мэром, он должен понимать, что хочет сделать и зачем вообще пришёл на эту должность. Катри Райк я не знаю или, может, знаю плохо, Тармо Таммисте тоже. Если бы от меня зависело, я бы сделала мэром Эдгара Сависаара. Из местных политиков достойных на эту должность я никого не вижу.

Нарвитянин:

- Мэр должен всерьёз заняться нарвскими дорогами, как пешеходными, так и автомобильными. И городским освещением, конечно, так как это всё должно делаться вместе. Я знаю обоих кандидатов, и Катри Райк, и Тармо Таммисте. С последним я общался, поддерживаю именно его. На сегодняшний день, по моему личному мнению, он самая подходящая кандидатура.

Юрий:

-Я не думал специально о качествах мэра, но, наверное, он должен много общаться с людьми, быть честным и порядочным, а у нас таких нет. Что касается кандидатов в мэры Нарвы, то я их просто не знаю. Если был бы жив мой отец, Анатолий Логинов, в мэры Нарвы я выбрал бы именно его.







Опрос провели Сергей Башилов и Елена Полуэктова

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