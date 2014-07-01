+Галерея. Гроссмейстер А. Широв открыл международный турнир сеансом одновременной игры

Дата публикации: Сегодня, 13:20

Леонид Дмитриевич Пелешев, руководитель шахматного клуба "Maletaht". Фото: Елена Полуэктова

В воскресенье, 5 ноября в 15.00 на театральной сцене Нарвского Дома детского творчества состоялось открытие 8-го командного турнира "Шахматных звёзд Балтийского моря 2017". После поздравления и приветствий официальных лиц, мэра г. Нарвы г-на Тармо Таммисте и проведения жеребьёвки, юные шахматисты, участники турнира попали во власть VIP-гостя турнира, международного гросссмейстера из Латвии Алексея Широва.

Его сеанс одновременной игры против молодёжи, участников соревнований на 28 досках продлился более четырёх часов и завершился победой гроссмейстера со счётом 26 : 2 (+24=4).

Алексей Широв, международный гроссмейстер, из Латвии и Рихард Ага из г. Нарвы. Фото: Елена Полуэктова

Ничьи с выдающимся гроссмейстером смогли сделать Ричардс Бекасовс из Риги, Сарабелла Норламо из Финляндии, Дарья Юрасова из Санкт-Петербурга и Рихард Ага из г. Нарвы.

По информации с сайта организатора турнира maletaht.ee