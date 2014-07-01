О лучших методах работы с молодежью узнали у нее самой

Дата публикации: Сегодня, 12:50

В центре неформального обучения VitaTiim завершилась учеба международной команды молодежных работников, лидеров и педагогов. Всего в обучении приняли участие 25 человек из десяти стран Европы: Болгарии, Греции, Испанских Канарских островов, Латвии, Мальты, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и, конечно, Эстонии.

Дарья Наумова показала молодежным работникам, что дети тоже могут учить взрослых.

В течение недели специалисты VitaTiim Галина Кушанова и Юлия Дем, которые являлись тренерами проекта, делились личными историями успеха своей организации, специализирующейся на работе с молодежью. Так, учебные сессии для молодежных работников провели активные участники VitaTiim: учащаяся 12-го класса Нарвской Ваналиннаской государственной школы Алина Ворончихина и 11-классник Нарвской Солдинаской гимназии Вадим Марков. Ребята представляли местное молодое поколение и делились методами работы с молодежью, которые нравятся именно им.

Одним из самых ярких событий обучения стал воркшоп (формат занятий, в котором фигура учителя не ставится на первый план, а все учат друг друга — прим. «НГ») от 10-летней ученицы Нарвской Пяхклимяэской гимназии Дарьи Наумовой. Даша рассказала о своем увлечении дзюдо и показала молодежным работникам, что дети тоже могут учить взрослых, важно лишь их направлять и поддерживать в любых начинаниях.

В завершение обучения специалисты из других стран отметили высокий уровень молодежной работы в Эстонии в целом и Нарве в частности, а также выразили готовность продолжить сотрудничество.

Обучение было организовано при поддержке молодежного агентства Целевого учреждения Archimedes и программы Erasmus+.

Юлия ДЕМ,

сотрудник MTÜ VitaTiim