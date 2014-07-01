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«Дивованье» - это настоящее загляденье!

Дата публикации: Сегодня, 14:19

В воскресенье, 5 ноября, в Нарве в центре культуры Geneva в 17.00 начнется большой концерт лауреата Всероссийских и международных конкурсов ансамбля народной песни и танца «Дивованье» из российского Архангельска.

 

«Дивованье» - это настоящее загляденье!

 

Накануне концерта мы взяли интервью у художественного руководителя коллектива и его хормейстера Владислава Смелова.

- Г-н Смелов, давайте начнем наш разговор с объяснения: что означает слово «дивованье», которое стало названием коллектива?

- «Дивованье» в переводе с поморской «говори» - «загляденье». Что в полной мере характеризует направление творческого и жанрового развития коллектива.

- Кто и когда создал ансамбль «Дивованье»?

- «Дивованье» создан в 2012 году, так что в этом году мы празднуем свой пятилетний юбилей. Основателем и его художественным руководителем являюсь я, Владислав Смелов, выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, кавалер Почетного знака святой Татианы, лауреат Всероссийских и международных конкурсов. С первых дней своей деятельности мы базируемся в Молодежном культурном центре «Луч» города Архангельска.

 

«Дивованье» - это настоящее загляденье!

 

- Кто они - члены вашего коллектива, профессиональные музыканты или любители?  Как приходят в «Дивованье»?

- Поначалу участниками коллектива была местная молодежь города Архангельска, не профессионалы. Однако вскоре мы пересмотрели свою концепцию и направили артистов коллектива учиться в профессиональные учебные заведения - Архангельский колледж культуры и Архангельский музыкальный колледж. Средний возраст наших артистов 27 лет. Это активная и трудовая молодежь. Всего в коллективе три группы: вокальная (основная), инструментальная и хореографическая. Ансамбль песни и танца все же! Всего в коллективе 37 человек.

- Как формируется ваш репертуар?

- Формируется с учетом того, что наш коллектив - это своеобразная студия по изучению, освоению и популяризации вокально-хореографического искусства, нематериального наследия регионов России. Мы часто гастролируем по населенным пунктам Архангельской области. А этот край, как говорится, непаханное поле в работе по сбору и сохранению фольклора. Из каждой этнографической командировки мы привозим ряд новых записей, обрабатываем и ставим их в свой репертуар. В репертуаре ансамбля используются произведения областей Северо-Запада России, духовные песнопения церковной епархии в обработке и в аутентичном формате, а также произведения советских и российских авторов.

Ансамбль «Дивованье» - словно ручеек, берущий свое начало и питающийся от могучего и чистого родника, имя которому народная песня.

 

«Дивованье» - это настоящее загляденье!

 

- Известно, что вы ведете не только концертную, но и просветительскую деятельность. Пожалуйста, несколько слов именно об этом!

- Мы ведем просветительскую работу не только своими концертными выступлениями, мастер-классами и т.п. Мы публикуем научные статьи о современном подходе к сбору и обработке народного репертуара, делаем выставки подарков наших зрителей и рассказываем о бытовой культуре различных регионов России, организуем современные флэш-мобы и тем самым привлекаем молодежь. Хочу отметить, что в нашем коллективе работают 4 человека, которые являются кавалерами почетного знака святой Татианы. Этот знак вручают в Смольном соборе в день поминовения святой Татианы 25 января. Вручают его тем, кто своей деятельностью развивает социальные проекты и служит Отечеству верой и правдой. Ансамбль «Дивованье» - лауреат многочисленных и разнообразных фестивалей, мы гастролируем по России и за рубежом.

- Когда вы в последний раз были в Нарве?

- Последний раз группа нашего коллектива выступала в Нарве в 2016 году - в концертной программе Михаила Богданова «Для милых женщин», посвященной Международному женскому дню. Признаться, тогда мы были просто поражены, насколько теплый прием оказали нам нарвские зрители. И в этот раз мы их не разочаруем!

Беседовала Светлана Зайцева

«Дивованье» - это настоящее загляденье!

 

 

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