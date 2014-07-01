События / В центре внимания+Галерея. Суперкубок по футзалу
Команда «Нарва Юнайтед» уступила в субботу, 28 октября, суперкубок Эстонии таллиннскому «Аугур Энемат» в серии пенальти, но в целом сыграла достойно.
Опасный момент у ворот "Аугур Энемат". Фото: Сергей ТРОХАЧЕВ
Встретились именитые соперники: «Нарва Юнайтед» — действующий чемпион Эстонии, «Аугур» — обладатель Кубка страны по итогам прошлого сезона.
Этот матч не был рядовым. По решению Эстонского Футбольного союза, а также клубов Narva United FC и Tallinna SK Augur Enemat во время встречи была проведена благотворительная акция по сбору средств для Виталия Большакова. Этот известный футболист из Силламяэ, ставший в сезоне 2015–2016 серебряным призёром чемпионата Эстонии и лучшим бомбардиром турнира, получил летом 2016 года тяжелую травму во время работы в Нарвском сланцевом карьере и в настоящее время проходит курс реабилитации. Менеджер нарвской команды Александр Дмитриев, выступив перед полным залом спортцентра на Раквере, отметил, что на призыв откликнулась вся «футзальная семья Эстонии».
Начальный задел и ход игры
Предварительная статистика складывалась в пользу таллиннцев. Команды сыграли 10 игр, из которых семь выиграл «Аугур», одну — «Нарва Юнайтед», и две закончились вничью. Таллиннские футболисты забили 49 голов, нарвские — 21. Четыре сезона, заметил в послематчевом интервью Александр Дмитриев, нарвские футболисты не могут одолеть таллиннскую команду.
Субботняя игра получилась чрезвычайно активной и зрелищной. Нарвитяне много атаковали в 1-м тайме, но вратарь и защитники «Аугура» действовали отменно. Кроме того, мяч несколько раз попадал в штангу — следствие неточных ударов. Таллиннцы предпринимали стремительные контратаки, одна из которых завершилась успехом: в середине тайма Андрей Антонов, удачно пройдя по левому краю, открыл счет.
Во втором тайме нарвские футболисты в общем доминировали на поле, но вплоть до последних минут - безуспешно. Однако за минуту с небольшим до конца основного времени спортсмены все-таки мобилизовались. Сработало грамотное тактическое построение игроков перед воротами соперников, и в итоге защитник Андрей Пантелеев, правильно определив брешь в защите, сравнял счет.
Две дополнительные пятиминутки результата не дали. Не удался красивый выход трех нарвских игроков практически на одного вратаря. По правилам кубковых соревнований, когда ничья исключена, было назначено по три пенальти. И здесь на высоте оказались «провидцы» (именно так переводится латинское augur) из Таллинна — они забили два гола, а нарвитяне оба раза не сумели реализовать возможность единоборства с вратарем.
Итог встречи — 3:1 в пользу «Аугура». И все же «объединенные нарвитяне» остаются чемпионами, и не будем забывать, что 3 ноября стартует новый сезон чемпионата страны.
Немного истории
Футзал появился в начале 1930-х годов в Уругвае, после того как сборная этой страны стала впервые в истории чемпионом мира по большому футболу в 1930 году, а через положенные четыре года повторила свой успех. Соответственно, первые федерации были созданы в Южной Америке. Новоявленный вид спорта долгое время именовался «футболом в зале» — fútbol de salón, — до тех пор пока ФИФА, стремящаяся к глобальному контролю над всеми разновидностями игры в «ножной мяч», в 1985 году не запретила использовать здесь слово «футбол». Так возник составной термин futsal. С 1982 года, один раз в трехлетие, проводятся чемпионаты мира. Сильнейшими считаются команды из России, Белоруссии, Испании и латиноамериканских стран, особенно Парагвая и Аргентины.
Сергей ТРОХАЧЕВ
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