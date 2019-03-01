Аптекарь предупреждает: клещ может прятаться и в траве домашнего сада — защити себя от клещевого энцефалита!

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Эстония по части распространения клещевого энцефалита считается одним из регионов повышенного риска в Европе. Хотя снег только сошел, уже в этом году зафиксировано много случаев клещевого энцефалита. Речь идет об очень серьезном заболевании, которое, конечно, в большинстве случаев вылечивается, но возможные последствия этого недуга могут привести к очень тяжелым осложнениям.

Иллюстративное фото.

В группу риска по заражению клещевым энцефалитом входят, прежде всего, жители сельских регионов, работники сельского хозяйства и лесного хозяйства, охотники и все остальные, кто по своим рабочим обязанностям или же исходя из образа жизни, проводят большую часть своего времени на природе.

Провизор аптеки Benu Маргот Лехари подтверждает, что, хотя группы высокого риска определены, все же человек может быть совершенно неожиданно укушен клещом, жертвой чего может стать каждый — молодой и старый. «Опасность встречи с клещем подстерегает нас не только в лесу, но с ним можно встретиться в городском парке или же на хорошо ухоженной траве своего сада. Поскольку мы живем в стране с высоким риском, то, по сути, на природе мы можем практически везде найти клещей», - говорит Лехари и добавляет, что для клещей самый активный период наступает при температуре воздуха 5-7?C — то есть большая опасность соприкоснуться с клещами актуальна с апреля по октябрь-ноябрь.

Чаще всего случаи заражения возникают на Сааремаа, Хийумаа, Ляэнемаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа и Тартумаа, но в целом регионом риска считается вся Эстония.

По словам аптекаря, невозможно защитить себя регулярным осмотром на клещей и их быстрым удалением. «Вирус клещевого энцефалита содержится в слюне клеща и болезнь может распространяется уже через несколько минут после укуса клеща в отличие от клещевого боррелиоза, которому требуется более длительное время для распространения в организме», - рассказывает аптекарь.

Клещевой энцефалит – это заболевание, у которого в общем случае две отличающиеся фазы. «Болезнь может проявиться высокой температурой и вялостью. Симптомы начинают проявляться после 4-28 дней от заражения и действуют от 2 до 7 дней, после чего признаки недуга пропадают», - поясняет Лехари. Клещевой энцефалит является коварным заболеванием и только после периода уже без жара, который может продлится от 2 до 10 дней, болезнь может резко обостриться. «Вторую фазу заболевания характеризует высокая – до 39 °C — температура вместе с признаками менингита или радикулита, или же со смешанными неврологическими симптомами – таким как: сильная головная боль, оцепенение шеи, рвота и головокружение. Могут проявиться и другие неврологические симптомы - расстройство сознания, судороги и паралич», - описывает провизор. У многих пациентов остаются надолго или же навсегда проблемы с центральной нервной системой, такие как: проблемы с памятью, трудности со слухом, паралич конечностей или мышечная слабость.

В случае клещевого энцефалита антибиотики не помогут и лечить можно только симптоматично, т.е. смягчать проявление болезни. «К счастью, от клещевого энцефалита можно вакцинироваться и таким образом предотвратить это серьезное заболевание. В Эстонии, где высок риск заражения, это рекомендация для всех — в том числе и для детей», - подчеркивает Маргот Лехари и отмечает, что вакцинироваться никогда не поздно, поскольку это эффективный способ по предотвращению этого заболевания. Этой весной вакцина доступна и в аптеках. Больше информации о вакцинации в аптеках можно найти по адресу www.vaktsineeriapteegis.ee.