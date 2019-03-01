В Нарве 5-летний ребенок поздно вечером сбежал в McDonald's

Дата публикации: Вчера, 15:22 Просмотрено: 85

В прошлый четверг поздним вечером патрульные полицейские Каспар и Марта заметили в Нарве малыша, который один бродил по городу. Малыш искал McDonald's, однако его бабушка и дедушка, у которых он остался ночевать, не знали, где внук. Ребенок благополучно вернулся домой. Полицейские подарили ребенку плюшевого медведя.

Иллюстративное фото.

Полицейские сразу же направились к мальчику, чтобы выяснить, где его родители, почему и куда он один направляется. Параллельно вызвали на место скорую помощь, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке, сообщила Идаская префектура.

5-летнему малышу совсем не понравилось, что взрослые вмешались, к тому же он испугался и расплакался. Буквально через несколько минут подбежала его бабушка, которая повсюду разыскивала внука.

Позже выяснилось, что бабушка и дедушка уложили вечером внука спать, но ребенку вдруг очень захотелось в McDonald's. Мальчик подождал, пока дедушка и бабушка уснут, переоделся, вышел из дома и аккуратно закрыл за собой дверь. Через какое-то время бабушка проснулась, в испуге обнаружила, что внука нет дома, и стала его панически искать. К поискам подключился и дедушка, который прочесывал одно направление, а бабушка побежала по дороге, по которой они обычно отводят внука в садик. Увидев вдалеке машины полиции и скорой помощи, она поняла, что там и ее внук.

Полиция напоминает, что дети хотят в любом возрасте быть самостоятельными, поэтому важно им всегда напоминать, что, находясь одни на улице, они могут попасть в опасные ситуации. Желательно, чтобы родитель всегда был в курсе, где и с кем находится его ребенок. Если, например, ребенок хочет один пойти гулять, то желательно сразу договориться, как далеко он может уйти от дома, во сколько он должен вернуться и как в случае надобности с ним можно связаться.

Выше описанная история закончилась хорошо. В подобных случаях следует как можно быстрее связаться с полицией, позвонив по номеру 112. Тогда полицейские сразу же направят все силы на поиски ребенка, благодаря чему вероятность быстро найти пропавшего гораздо больше.

Источник: rus.err.ee