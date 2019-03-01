Алексей Воронов обжаловал свой арест в окружном суде

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Подозреваемый в коррупции нарвский политик Алексей Воронов обжаловал в Тартуском окружном суде свое заключение под стражу.

Алексей Воронов. Фото: infosila.ee

По информации rus.err.ee, в поданной 8 апреля в суд жалобе Воронов упирает на то, что он более не занимает ключевых постов и, находясь на свободе, не сможет повлиять на уголовное производство.

Тартуский окружной суд пока не принял жалобу к рассмотрению.

В начале апреля, как писал rus.err.ee, Алексей Воронов отстранился от руководства муниципальной фирмой Narva Vesi, в Коммерческом регистре он еще числится единоличным руководителем водоканала, совет предприятия 2 апреля выбрал нового члена правления - Ренату Метсис, а отставку Воронов должен принять 8 апреля.

Ворнов покинул Нарвское городское собрание, в котором он занимал пост председателя правящей фракции Kodulinn Narva, соответствующее решение 3 апреля приняла избирательная комиссия Нарвы. И вышел из совета Нарвской больницы, решение 3 апреля приняла горуправа и в этот же день изменения были внесены в Коммерческий регистра.

Политик был арестован 27 марта в рамках расследования дела о коррупции.

Подозрения в отношении Алексея Воронова

Вируская окружная прокуратура подозревает депутата Нарвского горсобрания Алексея Воронова в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства, в неоднократном вымогательстве взяток и получении взяток в большом размере.

По версии прокуратуры, Воронов, используя свое служебное положение члена правления AS Narva Vesi, создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками конкурсов. Он составлял условия конкурса таким образом, чтобы они подходили для его фаворитов, и позволял вносить изменения в предложения в ходе конкурсной процедуры, обеспечивая тем самым победу на конкурсе для своих знакомых.

Согласно регистру госпоставок, в период с 2013 года работы по строительству, обновлению и обслуживанию дренажных систем и ливневой канализации, которые заказывал водоканал Narva Vesi, выполняли фирмы Pipes Building OÜ (пять договоров на общую сумму 2,37 млн евро) и SKVeod Logistika OÜ (один договор на сумму чуть более 77 000 евро). Фирмы принадлежат Сергею Березовскому, который проходит по этому делу в качестве подозреваемого.

Прокуратура также подозревает Воронова в том, что в качестве члена горсобрания он помогал получать разрешения на строительство и утверждать проекты закупок в Нарвской горуправе. В качестве компенсации за оказанные услуги Воронов якобы получил взятку на сумму около 60 000 евро.

Источник: rus.err.ee

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