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В центре вниманияВладимир Мижуй: меня оклеветали

Дата публикации: Сегодня, 17:52 Просмотрено: 73

Депутат городского собрания и председатель совета Narva Vesi Владимир Мижуй, задержанный прокуратурой 27 марта в рамках расследования о коррупции и отпущенный на свободу 28 марта, не согласен с предъявленными подозрениями и считает, что его оклеветал другой подозреваемый – бизнесмен Сергей Березовский. Березовский отказался от комментариев.

Владимир Мижуй: меня оклеветали

Первое заседание Нарвского горсобрания после выборов. Автор: Сергей Степанов/ERR

Вируская окружная прокуратура заподозрила Владимира Мижуя в получении взятки за то, что он, будучи должностным лицом, признавал в рамках тендера выполненную работу качественной и подтверждал принятие работ.

"Это был чистой воды навет. Он (Сергей Березовский – прим.ред.) все выдумал, сказав следователю, что дал мне 500 евро. Я его год в глаза не видел. Я проконсультируюсь с адвокатом о том, могу ли я подать в суд за клевету", – сказал rus.err.ee Мижуй, добавив, что подозрение с него не сняли, но он будет добиваться того, чтобы оно было снято до вынесения общего решения в рамках уголовного дела.

Сергей Березовский сказал rus.err.ee, что "жив здоров", но по закону не имеет права давать комментариев по этому делу и оборвал телефонный разговор.

Сергею Березовскому принадлежат две фирмы – Pipes Building OÜ и SKVeod Logistika OÜ. Согласно регистру госпоставок, с 2013 года работы по строительству, обновлению и обслуживанию дренажных систем и ливневой канализации, которые заказывал водоканал Narva Vesi, выполняли фирмы Pipes Building OÜ (пять договоров на общую сумму 2,37 млн евро и SKVeod Logistika OÜ – один договор на сумму чуть более 77 000 евро).

Возмутила Мижуя не только клевета, но и его задержание, в результате чего он вынужден был провести в тюрьме ночь. "Я почетный гражданин города, никогда ни в чем не был замешан. Да, на беседу правоохранительные органы приглашали – жизнь есть жизнь – но никогда не арестовывали".

Сейчас он вернулся к работе в водоканале и другом муниципальном предприятии - Transservi-N и к работе в городском собрании. "Никто городом единолично не управлял, поэтому арест одного человека не скажется на работе муниципальных предприятий и городского собрания", - добавил Мижуй.

Источник: rus.err.ee

 

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