Вируский уездный суд не стал арестовывать бизнесмена по делу Воронова

В центре вниманияВируский уездный суд не стал арестовывать бизнесмена по делу Воронова
Дата публикации: Сегодня, 16:21 Просмотрено: 150
Нарвский судья Вируского уездного суда отклонил ходатайство прокуратуры об аресте подозреваемого, проходящего по делу о коррупции в муниципальном предприятии Narva Vesi. В рамках расследования этого дела 27 марта был взят под стражу на два месяца депутат городского собрания и глава водоканала Алексей Воронов.
Вируский уездный суд в Нарве. Автор: Сийм Лыви/ERR
После 48 часов задержания суд отпустил на свободу человека, проходящего по делу о коррупции в Нарве. В материала суда указаны лишь инициалы подозреваемого - С.Б., кого прокуратура просила взять под стражу.
Вируская окружная прокуратура не будет опротестовывать решение суда.
Напомним, что Центральная криминальная полиция по подозрению в коррупции задержала 26 марта руководителя фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова и еще шесть человек. По данным ERR, среди задержанных были владелец двух строительных фирм Сергей Березовский и руководитель отдела обслуживания водоканализационных сетей Narva Vesi Виталий Каневский.
Прокуратура не подтвердила и не опровергла информацию о личности подозреваемых.
27 марта был также задержан депутата городского собрания и председатель совета водоканала Владимира Мижуя. Его из-под стражи отпустили 28 марта.
По сообщению прокуратуры, в Нарве ведется расследование подозрений о коррупции должностных лиц города. Должностные лица подозреваются в получении взятки, а шести людям предъявлены подозрения согласно их ролям в нарушении требований осуществления государственных закупок, даче взятки и посредничестве при даче взятки, а также в подделке документов и использовании поддельных документов.
По оценке прокуратуры, члена Нарвского городского собрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства, в неоднократном вымогательстве взяток и получении взяток в большом размере.
Прокуратура подозревает Воронова в том, что, используя свое служебное положение члена правления AS Narva Vesi, он создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками конкурсов. Он составлял условия конкурса таким образом, чтобы они подходили для его фаворитов, и позволял вносить изменения в предложения в ходе конкурсной процедуры, обеспечивая тем самым победу на конкурсе для своих знакомых.
В качестве члена горсобрания Воронов помогал получать разрешения на строительство и утверждать проекты закупок в Нарвской горуправе. В качестве компенсации за оказанные услуги он получил взятку на сумму около 60 000 евро.
Владимира Мижуя полиция подозревает в получении взятки в обмен на то, что как должностное лицо он признавал сделанные в рамках тендера работы качественными и подтверждал прием данных работ.
Источник: rus.err.ee
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