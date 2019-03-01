Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияВируский уездный суд не стал арестовывать бизнесмена по делу Воронова

Дата публикации: Сегодня, 16:21 Просмотрено: 150

Нарвский судья Вируского уездного суда отклонил ходатайство прокуратуры об аресте подозреваемого, проходящего по делу о коррупции в муниципальном предприятии Narva Vesi. В рамках расследования этого дела 27 марта был взят под стражу на два месяца депутат городского собрания и глава водоканала Алексей Воронов.

Вируский уездный суд не стал арестовывать бизнесмена по делу Воронова

Вируский уездный суд в Нарве. Автор: Сийм Лыви/ERR

После 48 часов задержания суд отпустил на свободу человека, проходящего по делу о коррупции в Нарве. В материала суда указаны лишь инициалы подозреваемого - С.Б., кого прокуратура просила взять под стражу.

Вируская окружная прокуратура не будет опротестовывать решение суда.

Напомним, что Центральная криминальная полиция по подозрению в коррупции задержала 26 марта руководителя фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова и еще шесть человек. По данным ERR, среди задержанных были владелец двух строительных фирм Сергей Березовский и руководитель отдела обслуживания водоканализационных сетей Narva Vesi Виталий Каневский.

Прокуратура не подтвердила и не опровергла информацию о личности подозреваемых.

27 марта был также задержан депутата городского собрания и председатель совета водоканала Владимира Мижуя. Его из-под стражи отпустили 28 марта.

По сообщению прокуратуры, в Нарве ведется расследование подозрений о коррупции должностных лиц города. Должностные лица подозреваются в получении взятки, а шести людям предъявлены подозрения согласно их ролям в нарушении требований осуществления государственных закупок, даче взятки и посредничестве при даче взятки, а также в подделке документов и использовании поддельных документов.

По оценке прокуратуры, члена Нарвского городского собрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства, в неоднократном вымогательстве взяток и получении взяток в большом размере.

Прокуратура подозревает Воронова в том, что, используя свое служебное положение члена правления AS Narva Vesi, он создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками конкурсов. Он составлял условия конкурса таким образом, чтобы они подходили для его фаворитов, и позволял вносить изменения в предложения в ходе конкурсной процедуры, обеспечивая тем самым победу на конкурсе для своих знакомых.

В качестве члена горсобрания Воронов помогал получать разрешения на строительство и утверждать проекты закупок в Нарвской горуправе. В качестве компенсации за оказанные услуги он получил взятку на сумму около 60 000 евро.

Владимира Мижуя полиция подозревает в получении взятки в обмен на то, что как должностное лицо он признавал сделанные в рамках тендера работы качественными и подтверждал прием данных работ.

 

Источник: rus.err.ee

 

Читайте также:

 

Алексея Воронова по решению суда арестовали на 2 месяца

Полиция задержала депутата городского собрания Нарвы Владимира Мижуя

Среди задержанных по делу о коррупции в Нарве - строитель и работник Narva Vesi

Прокуратура подозревает нарвского политика Алексея Воронова в получении взяток на 60 000 евро

Обыск в частном доме Алексея Воронова

DELFI. Максим Волков: большинство решений в Нарве принимались Вороновым, структура власти доживает последние дни

Алексея Воронова подозревают в намерении приватизировать Narva Vesi, а он категорически отметает эту возможность. ”Окупится не ранее, чем через 300 лет”

Алексей Воронов стал самым влиятельным нарвским политиком не вчера. ”И это не его вина, прежде всего”

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
четыре + два (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все