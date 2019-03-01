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В центре вниманияАлексея Воронова по решению суда арестовали на 2 месяца

Дата публикации: Сегодня, 10:56 Просмотрено: 51

По решению Вируского уездного суда, члена правления AS Narva Vesi и руководителя фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова арестовали на два месяца.

Алексея Воронова по решению суда арестовали на 2 месяца

Алексей Воронов. Фото: ERR

Об этом сообщила Вируская окружная прокуратура.

Решение об аресте второго подозреваемого, имя которого прокуратура не сообщает, будет принято утром в четверг, 28 марта.

Сегодня стало известно, что в рамках расследования дела о коррупции в Narva Vesi Центральная криминальная полиция задержала депутата городского собрания и председателя совета водоканала Владимира Мижуя. Полиция подозревает депутата в получении взятки в обмен на то, что как должностное лицо он признавал сделанные в рамках тендера работы качественными и подтверждал прием данных работ.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, Центральная криминальная полиция по подозрению в коррупции задержала 26 марта руководителя фракции Kodulinn Narva Алексея Воронова и еще шесть человек. По данным ERR, среди задержанных - владелец двух строительных фирм Сергей Березовский и руководитель отдела обслуживания водоканализационных сетей Narva Vesi Виталий Каневский.

"В рамках уголовного дела и с разрешения суда осуществляются различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы. Должностные лица подозреваются в получении взятки, а также шестерым будут предъявлены подозрения согласно их ролям в нарушении требований осуществления государственных закупок, даче взятки и посредничестве при даче взятки, а также в подделке документов и использовании поддельных документов", - говорится в сообщении Вируской окружной прокуратуры.

По оценке прокуратуры, члена Нарвского городского собрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства, в неоднократном вымогательстве взяток и получении взяток в большом размере.

Прокуратура подозревает Воронова в том, что, используя свое служебное положение члена правления AS Narva Vesi, он создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками конкурсов. Он составлял условия конкурса таким образом, чтобы они подходили для его фаворитов, и позволял вносить изменения в предложения в ходе конкурсной процедуры, обеспечивая тем самым победу на конкурсе для своих знакомых.

В качестве члена горсобрания Воронов помогал получать разрешения на строительство и утверждать проекты закупок в Нарвской горуправе. В качестве компенсации за оказанные услуги он получил взятку на сумму около 60 000 евро.

Источник: rus.err.ee

 

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Комментарии (1)

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Путешественник
Сегодня, 11:20
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Потащили в темницу таракана усатого и сорвали цилиндр с буржуя проклятого (почетного) .

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