В штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошел обыск

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Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями в среду провело обыски в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле и крупномасштабным отмыванием денег в странах Балтии.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ЕВМ) в среду сообщило, что о проведении обыска ходатайствовал генеральный прокурор Томас Лангрот, который выясняет, получили ли 15 крупнейших акционеров банка инсайдерскую информацию о возможной причастности банка к крупному отмыванию денег еще до того, как об этом сообщили СМИ в Швеции.

Вещательная корпорация SVT в феврале писала о том, что между эстонскими филиалами банков Swedbank и датского Danske Bank было перемещено порядка 40 млрд шведских крон или почти 3,8 млрд евро денег сомнительного происхождения.

Эстония распорядилась закрыть местный филиал Danske после того, как сам банк признал, что через его структуры действительно отмывали деньги.

ЕВМ сообщило шведскому агентству новостей ТТ, что целью обыск было обезопасить доказательный материал в банке и взять его для анализа. Расследование продолжится обычным путем.

Swedbank в своем сообщении заверил, что оказывает официальным лицам содействие в расследовании. По имеющимся у банка данным, на данный момент никому подозрения в преступлении не предъявлены.

На момент обнародования информации о проведении полицейской операции, акции банка Swedbank упали на 6,5 процента.

Ранее в среду, 27 марта, в передаче расследовательской журналистики Uppdrag Grasning на канале SVT сообщили, что Swedbank ввел в заблуждение следователей из США по «панамскому досье».

В частности, Swedbank якобы сообщил Нью-Йоркскому финансовому надзору, что у банке нет оснований подозревать отмывание денег, хотя банк в странах Балтии вел бизнес более чем с сотней предприятий, связанных с панамским адвокатским бюро Mossack Fonseca.

3 апреля 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co, ставшие предметом широкомасштабного расследования Международного консорциума журналистских расследований и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к офшорным схемам ухода от налогов, отмыванию денег и другим махинациям.

"Панамское досье" содержит 11,5 млн документов, свидетельствующих о наличии офшоров у 140 политиков и госслужащих из более чем 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тыс. офшорных компаний.

При этом появилась свежая информация, что банк предоставлял ложные сведения властям США, которые направляли запросы в связи с расследованиями по "панамским досье". Утверждается, что в число получателей таких платежей входил Пол Манафорт - руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, впоследствии осужденный за налоговые махинации, банковское мошенничество, незаконное лоббирование и оказание давления на свидетелей.

Также сообщается, что в числе клиентов Swedbank, получавших подозрительные суммы, был бывший президент Украины Виктор Янукович.

BNS