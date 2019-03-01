Ради коалиции с центристами Каллас готова уступить Ратасу пост премьера

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Председатель Партии реформ Кая Каллас готова отказаться от места премьер-министра в пользу Юри Ратаса во имя создания коалиции с центристами.

Фото: Postimees

Об этом лидер реформистов заявила в передаче "Первая студия" на канале ETV, передают в среду, 27 марта, утренние новости ETV+.

По словам Каллас, это ее личная позиция, на внутрипартийном собрании правления этот вопрос не обсуждался.

"Если цена всей этой неразберихи лишь в том, кто будет премьер-министром, то амбиции одного человека не должны перевешивать интересы остальных. Но я думала и по-другому. Если бы я сделала такое предложение, то неужели вы верите, что Юри Ратас принял бы его? Во-вторых, у меня нет таких полномочий", - пояснила Кая Каллас.

Каллас добавила, что в последнее время она вела переговоры со многими политиками, в первую очередь, из Центристской партии. И многие из них заявили, что им не нравится создаваемая коалиция. В то же время никто из них не сказал, что будет голосовать против ее создания.

По мнению Каллас, цель лидеров Центристской партии, EKRE и партии "Отечество" - оставить реформистов за бортом правительства.

Источник: rus.err.ee

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