Юная нарвитянка проведет в тюрьме 9 лет

Дата публикации: Сегодня, 16:17 Просмотрено: 182

Уроженка Нарвы Елизавета Капитонова окончательно признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека у Певческого поля в Таллинне. Она проведет в тюрьме 9 лет.

Суд приговорил Елизавету Капитонову к 9 годам лишения свободы. Автор: Postimees/Scanpix

Обвинительный приговор вступил в законную силу в среду, 27 марта, когда Государственный суд не принял в производство кассационную жалобу адвоката Капитоновой.

Таллиннский окружной суд 26 сентября 2018 года не нашел оснований для смягчения наказания Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы.

После этого защитник девушки, присяжный адвокат Леэло Вилль просила Государственный суд отменить решение суда второй инстанции в той его части, по которой Капитонова была признана виновной в убийстве и получила наказание в виде 9 лет лишения свободы.

"Адвокат просит направить уголовное дело на новое рассмотрение в окружной суд. Если же Государственный суд посчитает невозможным вынести новое решение, защитник просит признать Капитонову виновной по статье обвинения "убийство по неосторожности", назначить ей более мягкое наказание, а также снизить сумму ущерба, которую она должна компенсировать пострадавшей стороне", - говорила ранее rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

В конце января 2018 года Харьюский уездный суд признал Капитонову виновной в убийстве молодого человека в Таллинне летом прошлого года.

Приговор оказался мягче, чем хотела прокурор Мерике Тикк - в ходе прений она требовала приговорить Капитонову к 10 годам тюрьмы.

Елизавета на суде выразила сожаление по поводу произошедшего и заверила, что не собиралась никого убивать.

Также суд обязал девушку компенсировать моральный ущерб в размере 5000 евро матери погибшего молодого человека.

Как ранее писал rus.err.ee, прокуратура обвинила Елизавету Капитонову в убийстве 22-летнего молодого человека.

Из материалов уголовного дела следует, что 16 июня 2017 года в Таллинне группа из пяти человек употребляла алкоголь. В какой-то момент компания решила отправиться из Ласнамяэ в центр города. По пути между обвиняемой и жертвой - 22-летним Игорем - возникла словесная перепалка. Завершилась она тем, что женщина нанесла мужчине ножевое ранение в сердце.

"Пострадавшего доставили в больницу, где 3 октября он скончался", - сообщили rus.err.ee в прокуратуре.

Какое-то время Елизавета и Игорь находились в близких отношениях.

Источник: rus.err.ee

Читайте также:

Убийство у Певческого поля: адвокат просит Госсуд отменить приговор юной нарвитянке