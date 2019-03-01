70 лет депортации: трагедия личная и общая

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В понедельник, 25 марта, в Нарве, как и в Таллинне, Тарту и Пярну, состоялась акция зажжения свечей в память о мартовской депортации, 70-летие которой отмечается ныне в Эстонии.

В Нарве в районе семи часов вечера 25 марта вся Ратушная площадь сияла огнями.

В 1949 году советская власть отправила насильственно в Сибирь около 22 000 жителей Эстонии, которых назвали «социально чуждыми элементами». А для многих нынешних жителей Нарвы это были или родные, или знакомые, или просто очень уважаемые люди.

По традиции в полдень 25 марта члены Эстонского общества провели мероприятие у мемориала, что у железнодорожного вокзала, а в районе семи часов вечера вся Ратушная площадь сияла огнями. Правда, их пламя быстро тушили порывы сильного ветра, но активисты зажигали свечи вновь и вновь.

Зажечь огонек в честь и память жертв той депортации, постоять и помолчать на Ратушной площади пришло, несмотря на пронизывающий ветер, много горожан. Организаторы позаботились о горячем супе для людей, откликнувшихся на приглашение к участию в акции.

Чем же важен этот день для людей, неизменно приходящих на эту церемонию?

Кайри Йоханнес, член Нарвского Эстонского общества, рассказала, что трагедия коснулась ее семьи напрямую. Сестру ее дедушки отправили в Сибирь с двумя детьми, а обратно она вернулась только с одним ребенком. Двухмесячный Тийт навсегда остался лежать в сибирской земле.

Кайри Йоханнес:

- Условия проживания в Сибири были суровые. Выжить удалось только благодаря тому, что она, уезжая, взяла с собой швейную машинку. Это стало ее спасением, потому что она начала оказывать услуги - обшивать в деревне людей.

Я - нарвитянка в четвертом поколении. Эта дата важна не только для меня, но и для всей Эстонии. 70 лет назад более 20 тысяч человек по всей Эстонии потеряли свой дом и были отправлены в никуда. Нам сегодня даже невозможно себе представить, что чувствовали эти люди. И если мы хоть как-то можем почтить их память, то это как раз то мероприятие, в котором нужно участвовать. Человеческое горе объединяет людей. Моя дочь, которая учится на юриста в Тарту, сегодня там в числе активистов этой акции. Дочка прислала мне фотографию из Тарту - тоже очень красиво все получилось.

Другая наша собеседница по имени Вельда поведала, что хоть она и коренная нарвитянка, ее родителям повезло избежать ужасов депортации: семья была бедной и ее это горе не коснулось.

На Ратушной площади мы повстречали городского художника Нарвы Дениса Полубоярова и поинтересовались тем, что его привело на эту акцию. Может быть, должность? Оказалось, что причины, по которым Денис оказался среди участников акции, были совсем иного свойства.

Денис Полубояров:

- Я здесь в качестве рядового горожанина. В середине прошлого века наш город пострадал не только внешне, большое количество нарвитян попало в водоворот репрессий того страшного времени. Для меня лично сегодняшний день - это день памяти двух замечательных жителей нашего города: Елизаветы Вейс Вендт (Луйгас) и Антона Тальвика. Я определился со своим призванием и в дальнейшем получил профессию благодаря этим людям. Сначала это были мои педагоги, потом они все больше становились моими друзьями. Знаю из их рассказов об этой страшной трагедии, как в один день они лишились надежды на будущее.

Елизавета Вейс Вендт была депортирована из Нарвы, прошла все ужасы лагерей и, вернувшись сюда, возглавила Нарвский кукольный театр Дворца пионеров, который не просто меня воспитал, но и сделал театральным художником. Вторым таким важным для меня человеком является знаменитый нарвский хореограф Антон Тальвик, владелец одного из частных балетов, который тоже был депортирован из Нарвы и впоследствии также работал во Дворце пионеров. Как раз рядом с ратушными воротами находился класс, где работал Антон Тальвик, а под самой крышей ратуши, на третьем этаже, за маленькими окнами находилась мастерская Елизаветы Александровны. Символично, что площадь, по которой эти люди каждый день ходили на работу, сегодня светится сотнями огоньков.

По инициативе гражданских объединений по всей Эстонии прошли памятные мероприятия, цель которых – сохранить память и призвать беречь свободу, чтобы подобные преступления больше никогда не повторились.

Наталья Соболева

Фото: Наталья Соболева