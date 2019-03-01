ВИДЕО. ”Не надо думать, что они — люди второго сорта”

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23 марта на Youtube канале Estonian Documentary появилось видео, в котором Эдгар Сависаар рассуждает о роли русских в истории Эстонии.

Фото: RuBaltic.Ru

”Хотелось бы немного поговорить о роли русских в истории Эстонии. Мне жаль, что об этом так мало знают и, может быть, некоторые и не хотят знать”, — начал Сависаар.

”Я бы хотел начать с XX века. Знаете ли вы, что тогда в Эстонии, в Восточной Эстонии, русское православие образовалось ранее, чем принесенный крестоносцами католицизм. Давайте не забывать про это поселение, которое и на сей день имеет название Ольгино, и о княгине Ольге, которая принесла в Эстонию православие. При том что в Россию оно было принесено только ее внуком”.

”Конечно это были суровые времена. Я имею в виду XV век, когда в Тарту утоили 72 православных во главе с епископом Исидором за отказ переходить в другую веру. Такие вещи безусловно оставляют след”.

”Но мне хотелось бы переместиться поближе к сегодняшнему дню и напомнить вам о Северо-Западной армии, о которой мы особо ничего не знаем. Тем не менее, я считаю, что если бы у нас не было союзников в лице Северо-Западной армии, то у нас не было бы такого Тартуского мира и на таких условиях, которые мы в итоге получили”.

”24 февраля я посетил парк Копли, где похоронены сотни бойцов Северо-Западной армии. Кроме меня и некоторых моих знакомых, особо народу там не было, но Северо-Западную армию тоже надо помнить. Ее следы прослеживаются в Эстонии до мартовской депортации 1941 года”, — сказал Сависаар и отметил, что в результате депортации были высланы не только эстонцы, но и русские. ”И я не сказал бы, что их было мало. […] Это были люди, которые после 1917 года приехали в Эстонию, но до которых Сталин в итоге все же добрался” .

”Под конец хотелось бы напомнить вам 1990-91-е годы, время восстановления нашей независимости. Да, на стороне Интердвижения (Интернациональное движение рабочих Эстонской Советской Социалистической Республики — прим.ред. ) на Тоомпеа против нас воевало около 4000-5000 тысяч человек — из 600 000, кстати. Но при этом в то же время в Москве на акциях в поддержку независимости Эстонии было полмиллиона человек”, — отмечает политик.

”Так что следуют задуматься над ролью русских в становлении независимости Эстонии, а также в более ранних исторических моментах, и не думать, что они — люди второго сорта. Они — такие же, как мы. Давайте будем их уважать”, — завершает свое выступление Сависаар.

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