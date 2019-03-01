Центристы, Isamaa и EKRE начнут искать деньги для своих обещаний

В центре вниманияЦентристы, Isamaa и EKRE начнут искать деньги для своих обещаний
Дата публикации: Сегодня, 11:23 Просмотрено: 78
Центристы, Isamaa и EKRE, которые ведут переговоры уже две недели, до сих пор договорились об общих принципах, теперь они начнут искать денежное покрытие для своих обещаний.
Коалиционные переговоры. Автор: Сийм Лыви/ERR
Принятие решений, которые требуют денежного покрытия, пока откладывалось, и сегодня, по словам пресс-секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, отложенные вопросы и будут рассматриваться. "Безусловно, их все не успеют обсудить до конца за один день", - отметил Ханимяги, передает dv.ee
Сферы, для которых партии попытаются найти источники покрытия: повышение пенсий, снижение акцизов на алкоголь и топливо, повышение детского пособия.
Кроме того, возможные коалиционные партнеры еще не обсудили одно из главных обещаний Isamaa – сделать вторую пенсионную ступень добровольной, на этой неделе также обсудят будущее проекта Rail Baltic.
Источник: rus.err.ee
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