Центристы, Isamaa и EKRE начнут искать деньги для своих обещаний

Дата публикации: Сегодня, 11:23 Просмотрено: 78

Центристы, Isamaa и EKRE, которые ведут переговоры уже две недели, до сих пор договорились об общих принципах, теперь они начнут искать денежное покрытие для своих обещаний.

Коалиционные переговоры. Автор: Сийм Лыви/ERR

Принятие решений, которые требуют денежного покрытия, пока откладывалось, и сегодня, по словам пресс-секретаря Центристской партии Андре Ханимяги, отложенные вопросы и будут рассматриваться. "Безусловно, их все не успеют обсудить до конца за один день", - отметил Ханимяги, передает dv.ee

Сферы, для которых партии попытаются найти источники покрытия: повышение пенсий, снижение акцизов на алкоголь и топливо, повышение детского пособия.

Кроме того, возможные коалиционные партнеры еще не обсудили одно из главных обещаний Isamaa – сделать вторую пенсионную ступень добровольной, на этой неделе также обсудят будущее проекта Rail Baltic.

Источник: rus.err.ee

Читайте также:

Тоом пожаловалась на Стальнухина в суд чести Центристской партии

Оппозиция предлагает выразить недоверие председателю горсобрания Ирине Янович

Тармо Таммисте: из нарвской мэрии выживают чиновников