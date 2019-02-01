Успей зарегистрироваться на первую эстонскую олимпиаду по геонаукам

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В эту субботу Таллиннский Технический университет впервые организует олимпиаду по геонаукам, победители которой будут представлять Эстонию на международной олимпиаде в Южной Корее. В этом соревновании по естествознанию могут принять участие все учащиеся 10-12 классов. Регистрация на олимпиаду заканчивается сегодня в 23:59.

Иллюстративное фото.

По словам научного сотрудника Института геологии TalTech и члена жюри олимпиады Рутт Хинтс, молодежь показала большую заинтересованность в олимпиаде и на сегодня для участия в ней зарегистрировались более 50 учащихся, что значительно больше того, что ожидали организаторы. «В субботу молодые люди будут решать очень интересные практические задания, которые потребуют как творческого, так и аналитического мышления, а также смекалки в том, как применить свои познания в географии, физике, математике и химии», - сказала Хинтс. «Для решения заданий ученики должны будут использовать измерительные и рабочие инструменты, исследовать и описывать природные материалы или явления», - добавила Хинтс.

Олимпиада затронет такие сферы знаний, как геологию, океанографию, метеорологию и науку об окружающей среде. В заданиях внимание, прежде всего, будет обращаться на раскрытие сути исследований в сфере естествознания, решение проблем и умение сделать выводы. Меньшая доля будет касаться знания фактов. На олимпиаду можно зарегистрироваться еще только сегодня: www.taltech.ee/kooliopilasele/olumpiaadikool/olumpiaadid-ja-voistlused/

Четверо учащихся, добившиеся лучших результатов, отправятся в августе на международную олимпиаду в Южную Корею. Также 10 гимназистов, достигнувших на олимпиаде лучших результатов, примут в Технический университет — и в том числе и в Институт геологии — вне конкурса.

Первую олимпиаду Эстонию по геонаукам организует Институт геологии TalTech в сотрудничестве с Эстонской Геологической службой. Задания к состязанию готовят не только ученые Технического университета, но и специалисты Эстонской Геологической службы, Тартуского университета и учителя географии.

Фотографии молодежи Института геологии TalTech: https://photos.app.goo.gl/n9p5H28FcQgIu82m1

Дополнительная информация:

Институт геологии TalTech

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