С 1 апреля цена доставки на дом пенсий, пособий и возмещений повысится до 8.10 евро (за одну доставку на дом)

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С 1 апреля цена доставки на дом пенсий, пособий и возмещений повысится с 7.70 до 8.10 евро. Период выплаты пенсий, пособий и возмещений с доставкой на дом - с 5 по 15 число. Пособия по трудоспособности от Эстонской кассы по безработице доставляются на дом не позднее 10 числа.

Иллюстративное фото.

По словам менеджера по финансам Департамента социального страхования Сигне Уустал, изменение касается около 5000 клиентов Департамента социального страхования, которые на данный момент платят сами за доставку пенсии, пособия или возмещения на дом почтальоном Omniva. "С каждым годом число этих людей уменьшается, - пояснила Уустал. - Около 97 процентов наших клиентов получают деньги на банковский расчётный счёт, ведь в этом случае получатель ничего не платит". Уустал добавила, что желающие изменить способ получения денег могут сообщить об этом в Департамент социального страхования в текущем порядке. Людям, которые имеют препятствия к передвижению, а также живущим в местах с редкой заселённостью или тем клиентам, для которых банковские услуги труднодоступны, пенсии, пособия или возмещения будут по-прежнему доставляться на дом. Форма ходатайства доступна на домашней странице Департамента социального страхования.

Повышение цены касается также около 700 клиентов Эстонской кассы по безработице, которым почтальоны Omniva доставляют на дом пособие по трудоспособности. Всем этим людям будут отправлены информационные письма о повышении цены. Им сообщат, как можно отказаться от доставки на дом, какие есть другие возможности для получения пособия. Руководитель отдела пособий по трудоспособности Эстонской кассы по безработице Реэт Рауд поясняет, что в том случае, если клиент не желает, чтобы ему доставляли на дом пособие по трудоспособности по повышенной цене, ему следует при первой возможности подать в Кассу по безработице ходатайство, на основании которого будет изменён способ получения пособия по трудоспособности. <Подписанное вручную ходатайство можно отправить по почте, подписанное дигитально - по электронной почте. Можно также прийти в подходящее отделение Кассы по безработице и подать ходатайство на месте>, - отметила Рауд и добавила, что необходимая форма ходатайства доступна на домашней странице Кассы по безработице.

Услугу доставки на дом пенсий, пособий и возмещений Департаменту социального страхования и Кассе по безработице оказывает Omniva. Предыдущая цена 7.70 действовала с начала текущего года. "Цена повысилась в связи с изменением в новой госпоставке определённых условий, которые влияют на цену услуги доставки на дом, - отметила руководитель почтовой службы и член правления Omniva Мари Аллесе. - Новые условия и цена согласованы на два года".

При возникновении вопросов можно звонить по инфотелефону Департамента социального страхования 612 1360 или по инфотелефону Кассы по безработице 15 501.

Дополнительная информация:

Сигне Уустал, менеджер по финансам Департамента социального страхования

Signe.Uustal@sotsiaalkindlustusamet.ee, 518 1787

Бригитта Давидянц, специалист по коммуникациям Департамента социального страхования

Brigitta.Davidjants@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5322 5895

Анника Коппель, менеджер по коммуникациям Эстонской кассы по безработице

Annika.Koppel@tootukassa.ee, 5335 9153

Кая Сепп, PR-менеджер Omniva

Kaja.Sepp@omniva.ee, 516 2101

Департамент социального страхования