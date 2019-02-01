Жителей Эстонии готовят к катастрофам и вооруженному конфликту: составлена инструкция по выживанию

Дата публикации: Сегодня, 11:34 Просмотрено: 86

Министерство внутренних дел представило сегодня общественности справочник и веб-сайт www.kriis.ee, на котором собраны инструкции на эстонском, русском и английском языках, рассказывающие, как справляться с различными кризисными ситуациями. Инструкции составлены рабочей группой по защите населения Государственной канцелярии, в которую вошли эксперты из более чем 20 организаций.

Иллюстративное фото.

«Жить в Эстонии безопасно, но к сожалению, даже в самых безопасных местах порой случаются неожиданные кризисы, которые могут длиться часы, дни или даже недели. В чрезвычайной ситуации множество людей нуждаются в помощи срочно и одновременно, и в таких ситуациях помощь может добираться до вас гораздо медленнее, чем обычно. Поэтому важно, чтобы люди сами подготовились, чтобы, ожидая помощи, не оказаться в бедственном положении», – говорит вице-канцлер Министерства внутренних дел Виола Мурд.

Практика показывает, что для жителей Эстонии вероятнее всего оказаться в центре кризиса, обусловленного экстремально плохой погодой, будь то январский шторм 2005 года или снежная буря "Моника", из-за которой пострадали сотни человек по всей стране. В то же время это может быть и неожиданная техническая поломка, как в январе этого года, когда весь Сааремаа на несколько часов остался без электричества, а следовательно, без связи и интернета, перестали работать банкоматы, в магазинах невозможно было расплатиться карточкой, а многие люди, ко всему прочему, остались без отопления и воды.

Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару подчеркивает, что безопасность начинается с самого человека и его готовности. По словам Таммеару, 92% жителей Эстонии верят, что справятся в кризисной ситуации. «Однако исследование и опыт показали, что люди часто переоценивают свои возможности. Более половины жителей Эстонии ничего не сделали для того, чтобы предупредить или минимизировать возможные чрезвычайные ситуации, и только в каждой десятой эстонской семье есть все необходимые запасы».

Таммеару советует каждому из нас задать себе вопрос: знаю ли я, как действовать, если в Эстонии произойдет неожиданная катастрофа или стихийное бедствие? «Запасено ли у меня дома достаточно воды, еды, спичек, батареек, лекарств и прочих средств первой необходимости, чтобы моя семья автономно продержалась хотя бы семь дней? Как получать информацию, если нет электричества? Что делать, если вы стали свидетелем крупной катастрофы или, что еще сложнее, оказались в эпицентре события? Каждому из нас нужно запастись временем и ознакомиться с веб-сайтом www.kriis.ee или справочником по поведению в кризисной ситуации, чтобы получить ответы на эти вопросы», – утверждает Таммеару.

Справочники в виде печатного издания доступны во всех библиотеках Эстонии и в скором времени поступят в большинство школ. Кроме того, полезная информация собрана в бесплатном мобильном приложении Ole valmis! («Будь готов!»), разработанном организацией Naiskodukaitse, которое скоро будет переведено на русский и на английский языки. «О том, что инструкции готовы и где они находятся, мы оповестим жителей Эстонии и по электронной почте. Люди, чьи электронные адреса у нас есть, вскоре получат соответствующее электронное письмо», – поясняет Виола Мурд.

Инструкции по поведению составлены при сотрудничестве экспертов из многочисленных учреждений и организаций под эгидой рабочей группы по защите населения Государственной канцелярии. В составление инструкций свой вклад внесли Государственная канцелярия, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Министерство экономики и коммуникаций, Министерство по делам сельской жизни, Министерство окружающей среды, Министерство иностранных дел, Спасательный департамент, Департамент полиции и погранохраны, Департамент полиции безопасности, Центр тревоги, Генеральный штаб сил обороны, Кайтселийт, Департамент окружающей среды, Агентство по окружающей среде, Naiskodukaitse, Департамент здоровья, Союз городов Эстонии, ЦУ «Тартуская скорая помощь», MTÜ Estlander и PR Partner OÜ.

Составление инструкций финансировалось из Европейского фонда сплочения на 2014–2020 годы.

Источник: rus.postimees.ee