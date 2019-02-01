5 советов для прохождения техосмотра автомобиля

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Каждый год в марте значительно увеличивается число желающих пройти техосмотр своего автомобиля. Наиболее загруженными оказываются начало и конец месяца. Руководитель сферы последующего обслуживания Amserv Auto Ахти Аасала дает советы о том, что необходимо помнить при прохождении ТО и как к нему правильно подготовиться.

По словам Аасала, только в последующем обслуживании Amserv в Таллинне, Пярну, Пайде и Вильянди каждый год техосмотр проходят около 19 000 автомобилей, из которых примерно 7% направляются на повторный осмотр.

«Некоторые основные пункты владельцу автомобиля обязательно стоит проверить самому еще до техосмотра — например, убедиться, что заводской номер автомобиля на кузове — т.е. VIN-номер — хорошо читается, осветительные приборы, звуковой сигнал и ручной тормоз находятся в рабочем порядке, лобовое стекло без трещин, у шин достаточная глубина протектора и кузов не подвержен сильной ржавчине», - описывает Аасала.

Во время техосмотра примерно в течение 20 минут осматриваются соответствующим оборудованием как тормоза автомобиля, ходовая, так и выхлопные газы мотора. «Но если автовладелец еще до техосмотра сомневается в том, что его автомобиль отвечает всем требованиям, то он может проверить его в ближайшем представительстве еще до ТО. Так он получит детальный обзор технического состояния автомобиля и при желании также калькуляцию ремонтных работ, чтобы принять решения о дальнейших шагах», - описывает Аасала и предлагает некоторые важные рекомендации для прохождения техосмотра.

1. Проверь наличие требуемого снаряжения в автомобиле

Аасала обращает внимание, что необходимый автомобильный инвентарь должен быть все время в автомобиле, а не только на время техосмотра. «Речь идет об обеспечении безопасности необходимым снаряжением и поэтому и законодательство требует, чтобы оно было всегда в автомобиле», - отмечает он.

Такими обязательными вещами, по словам Аасала, являются как знак аварийной остановки, противооткатные башмаки, так и проверенный и работоспособный огнетушитель, который при необходимости можно проверить и заверить во время осмотра. Если автомобиль используется в качестве рабочего, то в нем должна быть и автоаптечка.

2. Используй возможности бесплатного обслуживания и ремонта

«Если автомобиль, доставленный к нам на техосмотр, участвует в это же время в кампании по отзыву какого-то автопроизводителя, то у автовладельца есть возможность бронировать вместе с ТО и время для бесплатных работ по обслуживанию и ремонту в рамках кампании по отзыву», - отмечает Аасала те возможности, которые предлагает официальное представительство автомобильного бренда автовладельцам.

3. Не забудь взять с собой необходимые документы

«Хотя большинство сегодняшних ежедневных процессов мы осуществляем дигитально, все же владелец автомобиля должен на техосмотр захватить как личный документ, так и технический паспорт автомобиля. Также не стоит забывать про доверенность, если дело имеем не с владельцем, а с пользователем автомобиля, который не отмечен в техпаспорте», - напоминает Аасала. В случае повторного техосмотра необходимо взять с собой контрольную карту предыдущего техосмотра. Если же речь идет о внеочередном осмотре, то с собой нужно иметь контрольный акт технического состояния автомобиля, а в случае такси - свидетельство об установке таксометра.

4. Закажи в автосервисе автоматическое оповещение о сроке техосмотра

Для того, чтобы не забыть о ТО, водители заказывают для себя специальное оповещение. «Поскольку в прошлом году в Европе вступил в силу новый закон о защите личных данных, советую всем, кто желает для своего удобства получать напоминания о техосмотре, проверить свои данные в автосервисе и подтвердить их, потому что без этого оповещение отправлять нельзя», - отмечает Аасала, по словам которого продавцы автомобилей или же автотехники могут сегодня оповещать автовладельца только через Департамент шоссейных дорог о крупных поломках, но не о мелких ремонтных работах.

5. Забронируй время для обслуживания на странице и исключи ожидания в очереди

Аасала напоминает, что обычно начало и конец месяца наиболее заняты техосмотром, поскольку именно в эти периоды стараются пройти очередной техосмотр или же успеть это сделать, когда сроки уже поджимают. «В то же время не нужно ждать в очередях, если заранее забронировать время на странице — тогда можно приехать на место к оговоренному времени и сделать осмотр за 15-20 минут», - говорит Аасала и добавляет, что результатом техосмотра является возможность и дальше пользоваться автомобилем или же владельцу дают месяц времени для повторного техосмотра. Как свободное время, так и место проведения техосмотра, автовладелец может найти на странице автосервиса.

«Техосмотр точно не стоит откладывать на последний момент — иначе возникает риск получения штрафов за езду на автомобиле без ТО», - напоминает Аасала всем автовладельцам, которые обязаны каждые два года проходить техосмотр, если речь не идет о только что приобретенном автомобиле.

Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.