За нарвским торговым центром "Астри" горел еще один дом

Дата публикации: Сегодня, 10:23 Просмотрено: 14

В среду вечером за торговым центром "Астри", в частном секторе в очередной раз тушили пожар. Никто не пострадал.

По данным Спасательного департамента, сообщение о возгорании заброшенного частного дома было получено в среду, 20 марта, в 20.08. По словам пресс-секретаря Восточного спасательного центра Ксении Вихриной, к 20.56 часам пожар уже находился в стадии локализации. К 21.09 его полностью ликвидировали.

Причину возгорания установит следствие. "Следователь поедет на место завтра и тогда сможет дать свою оценку", – сказала в среду вечером представитель департамента.

Еще один заброшенный дом неподалеку от "Астри", на улице Рохелине, сгорел 9 декабря прошлого года. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщил корреспондент ERR Сергей Степанов, тушением пожара занимались три команды спасателей: две из Нарвы и одна из Нарва-Йыэсуу.

Смотрите видео на rus.err.ee