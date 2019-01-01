Госбюджет может быть урезан еще в этом году

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Согласно предварительной оценке Министерства финансов, состояние государственного бюджета оставляет желать лучшего и его урезание может встать на повестку дня в текущем году.

Премьер-мнистр Эстонии: Юри Ратас. Фото: prospekt.ee

Выступая в среду в передаче Vikerraadio "В студии – премьер-министр" Юри Ратас заявил, что Министерство финансов подготовило предварительный обзор выполнения бюджета прошлого года и его результаты не радуют. Как написала в среду газета Eesti Ekspress, в бюджете прошлого года был структурный дефицит, а это значит, что теперь необходимо составить бюджет с профицитом.

"Предварительная оценка Минфина такова, что ситуация хуже, чем прогнозировали", – сказал Ратас, добавив, что окончательный и согласованный с Департаментом статистики обзор будет готов к 26 марта.

На вопрос о том, возможно ли урезание бюджета на 2019 год, Ратас заявил, что если ситуация сложнее, чем прогнозировало Министерство финансов, не исключено, что государству придется оперативно предпринять соответствующие меры.

Остановить строительство Rail Baltica – сверхсложно

Ратас признался, что на коалиционных консультациях еще не обсуждали желание EKRE остановить строительство Rail Baltica в нынешнем виде. Премьер-министр считает, что выполнить такое пожелание было бы крайне сложно.

По его словам, план строительства скоростной железной дороги – международный процесс, в рамках которого заключены соглашения с Латвией, Литвой, Финляндией и Еврокомиссией, и нарушить их было бы сложно. К тому же Эстония запустила внутригосударственные процедуры по приобретению земель, а в рамках строительства Rail Baltica уже был проложен трамвайный путь между центром города и Таллиннским аэропортом.

Разногласия в вопросе ратификации пограничного договора

Ратас сообщил, что в вопросе ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией договорились о параллельном процессе, но Россия выполнять договор не хочет. "Эстония хотела двигаться дальше, и была договоренность, что дальнейшие шаги будут параллельными. Двигаться вместе дальше не захотела Государственная дума Российской Федерации", – объяснил председатель Центристской партии.

"Но, действительно, если будет образована коалиция между Центристской партией, EKRE и "Отечеством", то мнения по вопросу этого пограничного договора будут очень разными", – согласился он.

В радиопередаче премьер-министр также высказался на тему строительства четырехполосных шоссе. По его мнению, такой вариант более безопасный, нежели 2+1, особенно зимой, и его поддержали представители "Отечества" и EKRE. Для этих целей, как считает лидер центристов, можно было бы взять кредит.

Ратас пояснил, что три партии не обсуждали темы, требующие финансовых изменений, и сейчас пытаются договориться по принципиальным вопросам.

"Мы составили отдельную таблицу для финансовых обещаний и решили, что если сумеем договориться по принципиальным темам, то тогда перейдем к денежным возможностям", – пояснил Ратас, добавив, что в таком случае к переговорам нужно будет привлечь представителя Министерства финансов.

Премьер-министр признался, что в силу идеологических разногласий и ранних высказываний политиков, формирование новой коалиции с "Отечеством" и EKRE требует усилий, но у всех сторон есть серьезное желание создать правительство.

В заключение передачи Ратас затронул тему образования, сообщив, что, по его наблюдениям, все три партии хотели бы повысить интенсивность обучения эстонскому языку и улучшить его преподавание в детских садах. В данный момент в русскоязычных детсадовских группах эстонский язык преподают чуть более 50 учителей, а нужно 600 педагогов. Для этого необходимо повысить финансирование.

Источник: rus.err.ee