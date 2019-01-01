Тоом пожаловалась на Стальнухина в суд чести Центристской партии

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Член правления Центристской партии Яна Тоом подала в партийный суд чести жалобу на своего коллегу по политической силе, депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина, который перед парламентскими выборами выступал с жесткой критикой в адрес Тоом.

Яна Тоом.

"Жалоба подана, но наши правила не предполагают публикации ее содержания в СМИ. Но могу сказать, что она касается деятельности Стальнухина во время предвыборной кампании, которая была направлена на подрыв моей кампании. В целом это сказалось на результате партии", - рассказала Яна Тоом корреспонденту портала rus.err.ee.

"В жалобе мы не пишем желаемые санкции, просто перечисляем пункты устава партии и кодекса этики, которые были нарушены. А дальше уже пусть суд чести принимает решение", - добавила Тоом.

Председатель суда чести Центристской партии Калле Кландорф пока не знает, когда жалоба Яны Тоом будет рассмотрена.

"Определенного регламента у нас нет. Жалоба была получена во вторник, мы ее зарегистрировали. Теперь я хочу получить объяснения от Михаила Стальнухина, чтобы он представил свое видение ситуации. И только после этого я буду созывать суд чести", - сказал Кландорф.

На вопрос, грозит ли Стальнухину исключение из партии, Калле Кландорф ответил, что это в любом случае не в компетенции суда чести.

"Мы никого не исключаем, мы только делаем правлению партии соответствующее предложение. Но эти предложения могут быть разными. Предложение об исключение - самое жесткое из возможных. Если говорить о конкретно этой ситуации, то, насколько я понимаю, здесь идет речь о конфликте между двумя отдельными людьми, а не о том, что кто-то пошел против партии. Но будем изучать. Пока я видел только материалы одной стороны", - добавил Кландорф.

По словам Калле Кландорфа, жалоба Яны Тоом стала первой, поступившей в суд чести за последние два с половиной года.

Источник: rus.err.ee