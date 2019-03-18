Умер Марлен Хуциев

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Народный артист СССР, классик советского кинематографа Марлен Хуциев умер в Москве в возрасте 93 лет утром 19 марта, об этом сообщил официальный представитель Союза кинематографистов России Татьяна Немчинская, передает телеканал «Звезда».

Фото: tvzvezda.ru

Хуциев был доставлен в больницу с желудочно-кишечным кровотечением 16 марта, после чего находился в отделении реанимации. Несмотря на усилия врачей, спасти режиссера не удалось.

Ранее Хуциев был госпитализирован в конце 2018 года после того, как потерял сознание. О произошедшем врачам сообщил его сын. Вместе с Хуциевым в отделение реанимации была также доставлена его жена Ирина Соловьева. Состояние супругов оценивалось как тяжелое. Соловьева умерла в начале января.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе. Его отец назвал сына в честь теоретика коммунизма Карла Маркса и первого лидера СССР Владимира Ленина. Среднее образование Хуциев получил в 43-й тбилисской средней школе. Его отец был расстрелян в 1937 году по 58-й статье (контрреволюционная деятельность), несмотря на то что являлся коммунистом с дореволюционным стажем.

После неудачной попытки поступить на обучение в Тбилисскую академию художеств Хуциев устроился ассистентом художника комбинированных съемок на Тбилисскую киностудию. В год окончания Великой Отечественной войны будущий классик советского кино смог поступить во ВГИК, где попал в мастерскую Игоря Савченко.

Дипломной работой Хуциева на режиссерском факультете стал короткометражный фильм «Градостроители», который он снял совместно с Феликсом Миронером. После этого он успел поработать ассистентом по дубляжу, вторым режиссером и в 1953 году поступил на работу режиссером в Одесскую киностудию.

В 1956 году вышел первый большой хит Марлена Хуциева — «Весна на Заречной улице». Изящно снятый фильм о работниках металлургического комбината в городе, куда приезжает выпускница педагогического института, стал самым популярным фильмом 1956 года и считается одним из символом ранней оттепели в советском кинематографе. Несмотря на строгость темы и соцреалистический подход к созданию персонажей, фильм изобиловал приемами европейского кино.

Следующая работа режиссера — «Два Федора» — стала одним из первых появлений на экране советского писателя и режиссера Василия Шукшина, который в то время как раз проходил обучение во ВГИКе.

Фильм Хуциева «Застава Ильича» стал настоящим гимном поколения шестидесятников. Работа на лентой началась в 1959 году. В 1963 году картину подверг резкой критике первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, из-за чего в нее пришлось внести правки и сменить название. В 1965-м она вышла в прокат под названием «Мне двадцать лет».

В основу фильма легла документальная хроника вечеров поэзии в Политехническом музее, в организации которых сам режиссер принимал активное участие. Так, советский зритель увидел на большом экране выступления Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Риммы Казаковой, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Булата Окуджавы и других поэтов.

Примечательно, что одну из главных ролей — Сергея Журавлева — в «Заставе Ильича» исполнил актер Валентин Попов, для которого, к слову, она стала и единственной. Известно, что Хуциев хотел снять его еще в «Весне на Заречной улице». В 1965 году артист был удостоен специальной премии на Венецианском кинофестивале.

В 2008 году Хуциев был избран председателем Союза кинематографистов России, однако 17 марта 2009 года Пресненский суд Москвы вынес решение, в соответствии с которым итоги VII съезда союза были признаны недействительными. Впоследствии это решение суда было оспорено.

В последние годы жизни режиссер работал над фильмом «Невечерняя», посвященным встрече двух классиков российской литературы — Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. По сюжету фильма два писателя во время своих встреч обсуждают смысл жизни, смерть и бессмертие.

Источник: gazeta.ru