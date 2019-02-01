Муниципальная фирма будет возвращать Нарва-Йыэсуу 500 000 евро

В центре вниманияМуниципальная фирма будет возвращать Нарва-Йыэсуу 500 000 евро
Дата публикации: Сегодня, 15:13 Просмотрено: 86
Депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу в предстоящую среду, 20 марта, обсудят предложенный муниципальной фирмой Vaiko вариант возвращения в бюджет местного самоуправления долга в размере 500 000 евро.
Согласно предложению фирмы KA Vaiko, она будет возвращать городу долг в течение 10 лет.
Начиная с 1 января 2020 года, компания обязуется ежемесячно выплачивать городу по 4166,67 евро.
О том, что фирма с нового года станет выплачивать городу долг, оформленный в виде кредита, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин говорил rus.err.ee еще в начале февраля, но до сих пор не назывались сроки уплаты задолженности.
Напомним, в конце декабря город Нарва-Йыэсуу, муниципальная фирма Vaiko, а также строительные предприятия KRTL и OÜ Termentum договорились о том, что последние передадут часть своих исков против Vaiko городской управе.
После этого управа оплатила задолженность Vaiko перед строителями в размере 500 000 евро.
Долг возник из-за строительства в 2014 году новой Синимяэской школы.
Источник: rus.err.ee