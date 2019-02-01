С понедельника запрещен выход на лед!

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С понедельника по всей стране запрещен выход на лед внутренних водоемов.

Иллюстративное фото.

«Весенняя оттепель сделала лед крайне хрупким, а движение по нему — опасным для жизни», - сказал эксперт отдела профилактических работ спасательного департамента Микко Виркала.

По его словам, состояние льда крайне быстро меняется при теплой погоде и на тонкий лед нельзя полагаться. «Даже для хорошо плавающего человека провалиться в прорубь опасно. Во-первых, может быть очень сложно выбраться оттуда своими силами, во-вторых, взрослый человек может потерять сознание в холодной воде за считанные минуты, а дети и пожилые — еще раньше», - сказал Виркала.

Крайне важно, чтобы родители присматривали за своими детьми вблизи водоемов и рассказывали им о рисках, связанных с тонким льдом. Рыбакам стоит помнить, что никакая рыба не стоит того, чтобы погибнуть на водоеме.

С этой недели спасательный департамент будет уделять особое внимание ледовой безопасности на внутренних водоемах. Спасатели будут патрулировать вблизи самых популярных мест для рыбалки, чтобы проверить соблюдение запрета и предупредить людей, по незнанию подвергающих себя опасности. При необходимости спасатели воспользуются помощью департамента полиции и погранохраны, чтобы призвать к порядку нарушителей запрета на выход на лед.

Умышленно нарушающим запрет грозят принудительные меры, дело о проступке и штраф.

С марта по май прошлого года утонули восемь человек. Всего за 2018 год утонули 43 человека.

BNS