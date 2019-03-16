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В центре вниманияУмерла певица Юлия Началова

Дата публикации: Сегодня, 19:23 Просмотрено: 126

В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова, сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева.

Умерла певица Юлия Началова

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в инстаграме.

Певица резко почувствовала себя плохо 12 марта. Ее состояние оценивалось как тяжелое, Началову ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственой вентиляции легких. Накануне сообщалось, что ее состояние стабильное и ухудшения нет.

16 марта отец певицы Виктор Началов рассказал, что врачи провели операцию на ноге артистки: «Прооперировали, почистили ногу. Интенсивно лечат, больше ничего не могу сказать».

Источник: www.novayagazeta.ru 

 

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