Мэр Нарвы прочел депутатам Чуковского и призвал голосовать по совести. Но его все равно сняли - с нарушением закона, как утверждает оппозиция.

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Сегодня, 15 марта, Нарвское городское собрание большинством голосов выразило недоверие мэру Нарвы Тармо Таммисте, с понедельника его обязанности будет выполнять вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов.

Оппозиционная фракция «Наша Нарва» и депутат Сергей Горлач от участия в голосовании отказались, заявив, что процедура выражения вотума недоверия нарушена. А именно: четыре дня назад, то есть в понедельник, когда и было назначено сегодняшнее заседание, самого заявления о выражении вотума депутатам представлено не было.

«Хочется спросить у коллег, для чего же мы все сегодня здесь собрались? Видели ли вы, под бумагой какого содержания поставили свою подпись?» - задала риторический вопрос оппозиционный депутат Яна Кондрашова, добавив, что сессия - нелегитимная и призвав фракцию Kodulinn отложить заседание, чтобы оформить выражение недоверия, как положено.

Депутат правящей фракции Kodulinn Алексей Мяги, тем не менее, заявление о выражении недоверия зачитал. Мяги начал с того, что процитировал слова из статьи нашего издания: «Тармо Таммисте сказал прессе, что не видит смысла думать о том, какие именно претензии предъявит ему правящая фракция: для выражения недоверия подойдут любые. «Что-нибудь да придумают...».

С высказыванием мэра депутат категорически не согласился, по его словам, причины дня выражения недоверия Тармо Таммисте у правящей фракции очень серьезные: мэр неоднократно злоупотреблял средствами из резервного городского фонда, которые выделялись театральному центру Vaba Lava и на неоправданные командировки, связанные с проектом «Нарва - Культурная столица».

Таммисте в ответ прочел хорошо всем знакомое стихотворение Корнея Чуковского «Тараканище», очевидно, намекая на влияние Алексея Воронова и призвал депутатов голосовать не так, как им приказали, а по совести.

После сессии Тармо Таммисте сказал журналистам, что не станет оспаривать принятого на сессии решения, но 21 марта снова придет в зал городского собрания - уже как депутат. Обвинения в злоупотреблении резервным фондом он не признает: «Уже давно ясно, что и Культурная столица, и Vaba Lava для наших депутатов - все равно, что красная тряпка для быка».

Оппозиционный депутат Антс Кутти после сессии сказал нашему изданию, что не понимает, почему со столь серьезными обвинениями Алексей Мяги не обратился в первую очередь в прокуратуру. «Основательные они или нет, невозможно разобраться за пять минут. Поэтому мы и отказались от участия в голосовании», - пояснил Кутти. «Ясно, что причина выражения недоверия не в том, что Таммисте нарушил закон, а в том, что он отказался выйти из Центристской партии», - добавил депутат.

Председатель фракции Kodulinn Алексей Воронов сказал журналистам, что решение об отставке Таммисте фракция приняла уже давно, но откладывала его осуществление до выборов в Рийгикогу. «Нам не нужен мэр-путешественник, который развлекается да разъезжает по командировкам. Нам нужен мэр-хозяйственник», - сказал Воронов. По его словам, один из наиболее возможных кандидатов на эту должность - недавно покинувшая политику Ольга Иванова, занимавшая пост старейшины Ласнамяэ.

Ирина Токарева