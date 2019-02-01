Директор нарвского департамента экономики подал в отставку

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Директор нарвского Департамента экономики и развития Георгий Игнатов уходит в отставку.

Фото: ee.sputniknews.ru

На этой неделе Игнатов представил на имя мэра Нарвы Тармо Таммисте заявление, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 12 апреля.

В отставку Игнатов подал по собственному желанию. В пятницу утром он ответил на звонок rus.err.ee, но попросил перезвонить попозже.

Последним рабочим днем Георгия Игнатова на посту главы департамента станет 11 апреля. После ухода в отставку ему будет выплачена разовая компенсация в размере трех должностных окладов.

В конце января Георгий Игнатов вышел из Центристской партии, которая много лет была в Нарве правящей политической силой.

Источник: rus.err.ee