Суд рассмотрит вопрос о выдаче подозреваемого в убийстве француженки гражданина Эстонии

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В пятницу Харьюский уездный суд рассмотрит вопрос о выдаче британским властям гражданина Эстонии, подозреваемого в убийстве француженки в Лондоне в начале марта.

Иллюстративное фото.

Подозреваемый в убийстве 32-летний Кирилл был задержан в Таллинне в среду.

Тело 34-летней Лорелин Гарсиа-Берто было обнаружено 6 марта в саду за ее домом на юго-западе Лондона. При вскрытии выяснилось, что женщину задушили.

Лондонские следователи разыскивали подозреваемого в убийстве Кирилла в сотрудничестве с Европолем, его задержали в Таллинне на основании европейского ордера на арест.

Гарсиа-Берто была объявлена пропавшей без вести после того, как она не пришла на работу 5 марта. Она была ассистенткой в PR-фирме Golin и кинопродюсером.

BNS

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