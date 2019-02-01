Целевое учреждение Vaba Lava объявляет конкурс на должность члена правления театрального центра

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В связи с завершением срока полномочий предыдущего руководителя центра, целевое учреждение Vaba Lava объявляет конкурс на должность члена правления и исполнительного директора театрального центра Vaba Lava.

Требованиями к кандидату в члены правления являются знание культурной и театральной среды Эстонии, опыт руководства и умение управлять процессами, инициативность, способность быстро принимать решения, готовность к сотрудничеству, хорошие навыки общения, знание эстонского и английского языков как в речи, так и в письме, знание русского языка на разговорном уровне, высшее образование.

От кандидата ожидается мотивационное письмо, CV, копия документа, подтверждающего высшее образование и концепция развития целевого учреждения Vaba Lava (до 2 страниц А4).

Конкурс открыт до 20 марта 2019 года.

С новым руководителем заключается договор на 3 года. Вступление в должность 13 мая 2019.

Больше информации о конкурсе на сайте Vaba Lava

Vaba Lava – это современный и открытый центр сценических искусств, целью которого является предлагать комфортные условия для развития малым театрам и свободным труппам в виде театрального здания и разных вспомогательных услуг, а также развивать международное сотрудничество в культурной сфере как в Таллинне, так и в Нарве. Театральный центр открыт для новых и свежих идей.

SA VABA LAVA